После проектирования пристройки, квартира получила 2 дополнительных этажа. Каждый уровень открывает новую перспективу на район, соседние дворики и фасады.

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Все этажи соединены между собой минималистической бетонной лестницей, а открытое пространство обеспечивает связь между всеми зонами дома. Интерьер выглядит очень пластично, будто каждая деталь располагалась с учетом повседневных дел владельцев квартиры.



Лаконичная пристройка на крыше в Буэнос-Айресе / Фото Yellowtrace



Лаконичная пристройка на крыше в Буэнос-Айресе / Фото Yellowtrace

Первый уровень выделен под кухню, столовую и гостиную. Белые стены, открытый бетонный потолок и деревянный пол выглядят органично и непринужденно. Не последнюю роль в концепте играют горшки с растениями, расставленные по углам и на полках.



Лаконичная пристройка на крыше в Буэнос-Айресе / Фото Yellowtrace



Лаконичная пристройка на крыше в Буэнос-Айресе / Фото Yellowtrace

Кухня с деревянными шкафами и серой полированной цементной столешницей может быть скрыта благодаря раздвижной скрытой панели белого цвета.



Лаконичная пристройка на крыше в Буэнос-Айресе / Фото Yellowtrace

Атмосфера второго уровня более частная: здесь расположено спальню, библиотеку и санузлы. Внутри все выполнено из однородного дерева, что идеально сочетается с природой внутреннего дворика.



Лаконичная пристройка на крыше в Буэнос-Айресе / Фото Yellowtrace

На террасе, расположенной на третьем уровне квартиры, высажено местную растительность. Аккуратная мебель для двора позволяет проводить здесь свободное время и отдыхать с друзьями.



Лаконичная пристройка на крыше в Буэнос-Айресе / Фото Yellowtrace

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