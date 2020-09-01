Уважая приватность – в Минске презентовали проект офиса в темных тонах: фото
В столице Беларуси, Минске разработали современный офис, где рабочие зоны отделены перегородками. Проход к основному рабочему пространству проходит через черный туннель и небольшую зону ожидания.
Рабочие места на открытом пространстве отделены от зоны, где проходят люди, перегородкой из растений, что придает больше приватности работникам, а также делит их на две рабочие группы, пишет издание Archdaily.
Читайте также: Лекарства для отчаянных: в Берлине открыли паб в помещении аптеки – фото
Черничный амфитеатр – главный акцент всего пространства. Несмотря на то, что основное его назначение это столовая, он также может быть превращен в лекторий, который вмещает до 20 человек.
Пространство можно использовать для проведения лекций / Фото Archdaily
Геометрия потолков в комнатах для переговоров подчеркивается RGB-освещением. В дополнение к этому, промышленный характер космоса дополняется настенными металлическими сетками.
Неоновый свет добавляет уюта / Фото Archdaily
Контраст нового дизайна с существующими грубыми фактурами бывшего промышленного здания обеспечивает энергию пространства, в то время как использование распределителей средней высоты – освещает и смягчает.
-
Островные электрокамины с круговым обзором: как выбрать такой камин и в чем его преимущества31 августа , 16:58
-
Акцент на желтом – в ЖК на левом берегу Киева появилась современная трехуровневая квартира: фото27 августа , 14:46
-
На старой фабрике: пример обустройства квартиры для большой семьи – фото26 августа , 21:11