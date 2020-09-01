В столице Беларуси, Минске разработали современный офис, где рабочие зоны отделены перегородками. Проход к основному рабочему пространству проходит через черный туннель и небольшую зону ожидания.

Рабочие места на открытом пространстве отделены от зоны, где проходят люди, перегородкой из растений, что придает больше приватности работникам, а также делит их на две рабочие группы, пишет издание Archdaily.

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Черничный амфитеатр – главный акцент всего пространства. Несмотря на то, что основное его назначение это столовая, он также может быть превращен в лекторий, который вмещает до 20 человек.



Пространство можно использовать для проведения лекций / Фото Archdaily

Геометрия потолков в комнатах для переговоров подчеркивается RGB-освещением. В дополнение к этому, промышленный характер космоса дополняется настенными металлическими сетками.



Неоновый свет добавляет уюта / Фото Archdaily

Контраст нового дизайна с существующими грубыми фактурами бывшего промышленного здания обеспечивает энергию пространства, в то время как использование распределителей средней высоты – освещает и смягчает.