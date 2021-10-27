Магазины с винтажными вещами – это места, где можно потерять счет времени. Они обладают особой утонченностью и шармом, которые со временем только приумножаются.

Интересно Мода и элегантность: стоит ли выбирать черную кухню

Но часто в желании украсить квартиру мы совершаем ошибки, которые сразу бросаются в глаза.

Невероятная атмосфера / Фото Unsplash

В первую очередь, нужно понимать, что раньше никто не использовал пластик. Соответственно, винтажный декор или мебель должны быть из таких материалов как медь, кованое железо, фарфор, эмаль, оцинкованный металл, стекло, твердые породы дерева и кожа. Если есть любые пластиковые элементы, перед вами – подделка и безвкусица.

Особенная утонченность / Фото Unsplash

Это правило касается всего, даже контейнеров для хранения, если вы хотите сохранить в помещении винтажную атмосферу – выберите деревянные ящики или плетеные корзины. На кухне можно использовать эмалированные емкости и стеклянные банки. Тем более что сегодня можно найти эти элементы даже в премиум сегменте.

Нотка винтажа – всегда хорошее решение / Фото Unsplash

И самое главное – не переусердствуйте. Часто мы наполняем пространство бессмысленными предметами декора и мелочами. Гораздо лучше инвестировать в большие акценты, которые смогут задать стиль не только в комнате, но и во всем доме.