Reef Store – это общепит и уход за собой в китайском городе Ханчжоу. Над проектом работала студия say architects.

К теме Пространство без границ: какие преимущества дает стеклянная перегородка

Главный замысел дизайнеров – "вплести" заведение в окружающую среду. Достичь такого эффекта им удалось благодаря стеклу.

Уютно и функционально / Фото Archdaily

Стекло на фасаде и интерьере способствует проникновению функций в обоих направлениях. Reef – это место органического пространства, где каждый будет чувствовать себя комфортно.

Удачное решение / Фото Archdaily

Это место неторопливого отдыха и ухода, где каждый посетитель получит внимание и заботу.