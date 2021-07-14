Утонченная красота: уютный дом с масштабной стеклянной оранжереей

Зимний сад – это прекрасный способ наслаждаться природой не выходя за пределы дома. Ключевой особенностью дизайна здания в Южно-Африканской республике является стеклянная оранжерея.

Сооружение построено из стекла и имеет продуманную изоляцию для оптимизации пассивного климат-контроля. Стеклянное здание имеет двойную высоту и перегородки, которые можно открывать в несколько способов. Благодаря специальным отверстиям обеспечен непрерывный вид на прекрасный ландшафт.

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Автором этого волшебного проекта является архитектор Надин Энгельбрехт, который построил дом на просторной ферме площадью 35 гектаров. Волшебный комплекс состоит из домика и большой стеклянной оранжереи.



Невероятный комплекс / Фото Сontemporist

Прекрасный дом является отступлением от шума и суеты столицы ЮАР. Главный дом построен из кирпича и открытой стали.



Волшебный пейзаж / Фото Сontemporist

Зимний сад имеет несколько дверей, ведущих к разным частям здания. Здесь есть несколько отдельных помещений, в частности, уютная комната, украшенная обоями с тропическим принтом.



Внутреннее обустройство / Фото Сontemporist

В доме жилые площади имеют открытые балки, деревянный пол и черные фетровые стулья.