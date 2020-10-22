Утепление дома – кропотливая работа, начиная которую, следует узнать о видах утеплителей для наружных стен, характеристиках материалов и технологии утепления. Чтобы упростить этот процесс, рассказываем чем недорого утеплить дом снаружи.

Материалы, выбранные для утепления дома, должны быть легкими, не перегружать фундамент, обладать высокими теплоизоляционными характеристиками и относительно невысокой ценой.

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Лучше всего утеплять жилье на этапе строительства / Фото tepliy-fasad.odessa.ua

Чем лучше утепление стен снаружи?

Утепление внутри помещения "ворует" у хозяев эффективную площадь, зато установление утеплителя для стен снаружи позволяет провести комплексную изоляцию дома, необходимую для удачного результата. Осуществляя утепление, позаботьтесь о неразрывности контура. Теплоизоляционный материал, проложенный исключительно по периметру вашей квартиры, не слишком сильно изменит ситуацию, поскольку значительная часть тепла продолжит выходить через стены соседей, пол или крышу.



Нужно позаботиться о том, чтобы утепление было сплошным: попробуйте договориться с соседями​ / Фото edvans.com.ua

Расходы тепла могут происходить через "мостики холода", которые образуются в швах между утепленным фасадом и неутепленным фундаментом, контурах окон или дверей и несущих конструкциях. Поэтому правильное утепление должно охватывать не только стены, но всю конструкцию дома в целом.



Утепление только одной квартиры малоэффективно / Фото tepliydompv.io.ua

На какие параметры обратить внимание?

Изучая виды утеплителей для наружных стен, учтите:

лучшие материалы для утепления обладают низкими коэффициентами теплопроводности,

паропроницаемость материала обеспечит максимальное тепло зимой и прохладу в теплый сезон;

термостойкость материала;

материалы, которые не поглощают воду, дольше сохраняют теплоизоляционные свойства;

материал должен восстанавливать свою форму после взаимодействия со статическими или динамическими нагрузками;

чем больше нагрузки выдерживает материал, тем выше должна быть его плотность;

материал должен быть безопасным в использовании и не быть токсичным.



Стилизованное изображение утепление дома / Фото ehome.ironws.com

Какие бывают виды утеплителей для наружных стен

Органические материалы для утепления – утеплители, изготавливаемые из сырья природного происхождения. Такие материалы устойчивы к возгоранию и не портятся под воздействием биологически активных веществ. К этому виду утеплителей относятся: арболит, ДСП, пенополиуретан, пенопласт, фибролит, эковата.

Неорганические материалы для утепления – утеплители, для изготовления которых используют стекло, асбест, горные породы и минеральные вещества. В результате получаются стекловата, минеральная и керамическая вата.



Перед утеплением тщательно изучите материалы, представленные на рынке / Фото montajnik.od.ua

Материалы смешанного типа изготавливают из асбестовых смесей и минеральных веществ. Среди основных преимуществ асбестовых утеплителей – высокая термостойкость.

Чем утеплить дом снаружи недорого?

Цена утепления зависит от климатической зоны, в которой находится дом, а также от его конструкции и материалов, использованных при возведении здания. Если вы решили установить недорогой материал в бетонном доме – используйте пенопласт. Он не нагрузит фундамент, убережет от холода и обеспечит дополнительную шумоизоляцию.



Пінопласт – популярний матеріал для утеплення стін / Фото alpinists.com.ua

Другой бюджетный вариант – стекловата. Из-за эластичности материала, он может сочетаться со сложными внешними конструкциями. Стекловата не горит, не поддается грибкам или плесени, но может деформироваться из-за попадания воды.

Эковата – это результат вторичной переработки. Поэтому, кроме низкой цены, материал является экологическим продуктом. Эковата обладает высокими биостойкими свойствами и способностью пропускать воздух. Чаще всего эковату используют для утепления фундамента каркасных домов.

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Утепление стен снаружи пеноплексом



Пеноплекс – современное и удобное решение / Фото 2797921.ru

Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол, который пользуется широкой популярностью среди тех, кто хочет самостоятельно утеплить дом снаружи. Из-за универсальности материала его используют как для теплоизоляции кирпичных домов, так и деревянных построек. С пеноплексом легко работать – его удобно резать и укладывать на любые поверхности.

Среди преимуществ утепления стен снаружи пеноплексом, его устойчивость к влаге и пару. Среди других плюсов материала – экологичность, высокая плотность, огнестойкость и значительный срок эксплуатации.



Утепленный дом становится комфортным и экономным / Фото tepliy-fasad.odessa.ua

Смотрите, как утеплить стены самостоятельно:

Утепление стен пенопластом:

Как избежать "мостика холода":

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