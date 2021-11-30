Устойчивое развитие: какое жилье строят в Индии для малообеспеченных семей
Источник:Archdaily
Жилье – одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются жители густонаселенных регионов земли. Архитекторы работают над поиском недорогих решений, которые смогут порадовать функциональностью.
PowerHYDE – это модель жилья, созданная студией Billion Bricks. Компания долго работала над проблемой роста количества людей без домов на юго-востоке Азии.
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Billion Bricks ищет углеродно-нейтральное решение, которое позволит обеспечить жильем бедных людей. Это позволит сформировать будущее, где каждый имеет собственное жилье, несмотря на уровень доходов.
Простое и элегантное решение / Фото Archdaily
PowerHYDE создан из простых конструкций, что делает его доступным для удаленных регионов. Кроме того, простота сборки не нуждается в работе профессиональных строителей.
Доступное жилье / Фото Archdaily
Этот проект позволит правительствам создать программу обеспечения населения жильем и позволит преодолеть проблему людей, которые в силу обстоятельств не имеют собственного жилья.