Урбанистическая галерея: фантастический дизайн ресторана в Копенгагене

Сегодня трудно найти решение, которое станет новым словом в оформлении ресторана. Но удачно поддержать тренды также удается далеко не всем.

Esmée restaurant – это новое пространство в Копенгагене, которое может поразить посетителей не только вкусными блюдами. Дизайнеры студии Space Copenhagen создали пространство, которое невозможно обойти вниманием.

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Новый ресторан стал сочетанием бывшего заведения с внутренним двориком, что подарило дизайнерам дополнительные возможности. В частности, здесь выделяется эстетика светлого пространства и гармонии растений.

Свет и растения – отличное сочетание / Фото Dezeen

Мы хотели, чтобы дизайн Esmée создал атмосферу радости и праздника. Реакция посетителей доказывает, что мы справились с задачей,

– рассказали дизайнеры .

Зелень расположена на разных уровнях – это подчеркивает совершенство пространства. Мебель подбирались таким образом, чтобы максимально подчеркнуть эту особенность интерьера.

Полная гармония / Фото Dezeen