Урбанистическая галерея: фантастический дизайн ресторана в Копенгагене
Источник:Dezeen
Сегодня трудно найти решение, которое станет новым словом в оформлении ресторана. Но удачно поддержать тренды также удается далеко не всем.
Esmée restaurant – это новое пространство в Копенгагене, которое может поразить посетителей не только вкусными блюдами. Дизайнеры студии Space Copenhagen создали пространство, которое невозможно обойти вниманием.
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Новый ресторан стал сочетанием бывшего заведения с внутренним двориком, что подарило дизайнерам дополнительные возможности. В частности, здесь выделяется эстетика светлого пространства и гармонии растений.
Свет и растения – отличное сочетание / Фото Dezeen
Мы хотели, чтобы дизайн Esmée создал атмосферу радости и праздника. Реакция посетителей доказывает, что мы справились с задачей,
– рассказали дизайнеры .
Зелень расположена на разных уровнях – это подчеркивает совершенство пространства. Мебель подбирались таким образом, чтобы максимально подчеркнуть эту особенность интерьера.
Полная гармония / Фото Dezeen