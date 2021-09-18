Один из самых прочных материалов на планете – бамбук – используют в самых разнообразных конструкциях: от павильонов до домов на деревьях. Этот материал требует специальной обработки от насекомых и гнили. После этого древесное растение становится чрезвычайно устойчивой альтернативой другим материалам и демонстрирует целостность конструкции. 18 сентября весь мир отмечает День бамбука. Дизайн 24 собрал подборку очаровательных сооружений, возведенных из этого материала.

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Зеленый павильон, Австралия

Постройка, что напоминает густой лес, является работой вьетнамского архитектора Во Тронг Нгиа для Сиднейской галереи современного искусства "Шерман". Временное сооружение было построено в 2016 году, чтобы подчеркнуть прочность бамбука как строительного материала.

Величественное сооружение / Фото Аrchdaily

Ресторан на берегу озера, Вьетнам

Купол необычного ресторана во Вьетнаме представляет собой единую конструкцию, образованную из 36 бамбуковых модулей. Бамбук пересекается по всей территории комплекса. Эта удивительное растение образует спиральный узор мандалы по всему потолку.

Невероятная конструкция / Фото Dezeen

Зеленая школа, Индонезия

Всемирно известная Зеленая школа на Бали сведена с помощью 14 метровых бамбуковых арок длиной 19 метров. Бамбук соединен между собой антикластичными сетками, а конструкция удерживает свою форму благодаря изгибу в двух противоположных направлениях.

Волшебное место / Фото Аrchdaily

Цветочная башня, Франция

Здание возведено еще в 2004 году известным французским архитектором Эдуардом Франсуа. Жилая постройка имеет 10 этажей и расположена в 17-м округе Парижа. Дом имеет чрезвычайную особенность – 380 горшков с бамбуком. В здании установлена автоматическая система полива дождевой водой.

Оазис спокойствия / Фото Аrchdaily