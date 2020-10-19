Необычные осенние идеи: как украсить окна своими руками – советы с фото
Небольшие изменения в интерьере можно делать каждый сезон. Это интересно детям и взрослым – ведь так можно почувствовать "на вкус" каждое время года. Сегодня существует немало вариантов декора для любого бюджета.
Как можно украсить свою квартиру осенью? Начните с окон и подоконника, где можно расположить интересный декор.
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Гирлянда из листьев
Простейший пример гирлянды на окно / Фото Dekormyhome
Сделать ее очень просто. Нужно собрать цветные листья и высушить их под прессом. Вспомните, как еще в школе сушили кленовые листочки под кипой книг.
Чтобы сделать листья более устойчивыми, можно покрасить их прозрачным лаком для ногтей или... побрызгать лаком для волос. Так они станут более блестящими и прочными.
Можно приобрести тематический осенний декор / Фото Unsplash
Не забудьте, что все эти процедуры нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении, а еще лучше – на открытом воздухе. Дайте листочкам высохнуть перед тем, как вносить их в дом.
Далее соедините листья в гирлянду на свой вкус – можно сделать градиент по цветам или совместить контрастные листочки в шахматном порядке.
Тематическая композиция на подоконнике
Используйте различные милые игрушки для создания настроения / Фото Unsplash
Для этого понадобится все, на что способна ваша фантазия. Листья, цветы, ветви, осенние плоды, шишки, яблоки, орехи – что угодно может украсить ваше окно.
Лучше не совмещать в одной композиции сухие элементы и те, что должны стоять в воде – такой декор будет недолговечным. Выберите единый стиль и подготовьте соответствующие материалы. Лучше всего предварительно высушить веточки с ягодами и листья при комнатной температуре.
Стеклянные банки прекрасно подходят для творчества / Фото Dekormyhome
В композицию можно добавить свечи, декоративное ожерелье, деревянные надписи, мягкие игрушки – комбинируйте все, что найдете в доме.
Свечи в красивых подсвечниках
Без свечей не обойтись при создании осеннего декора / Фото Unsplash
Когда вечера становятся темными и холодными, все любят зажигать свечи. Создайте декоративные подсвечники, которые подчеркнут осенью атмосферу в доме.
Для этого можно использовать обычные стеклянные банки и украсить их желтыми листьями. Кроме того, можно использовать различные специи как декор: возьмите палочки корицы и оклейте ими небольшой стакан.
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Такой декор выполняет роль арома-лампы / Фото toybytoy.com
Свеча при нагревании будет нагревать и корицу – дом наполнит праздничный осенний аромат.
Тыква и пряные травы также актуальные для декора осенью / Фото Unsplash
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