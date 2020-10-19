Небольшие изменения в интерьере можно делать каждый сезон. Это интересно детям и взрослым – ведь так можно почувствовать "на вкус" каждое время года. Сегодня существует немало вариантов декора для любого бюджета.

Как можно украсить свою квартиру осенью? Начните с окон и подоконника, где можно расположить интересный декор.

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Гирлянда из листьев



Простейший пример гирлянды на окно / Фото Dekormyhome

Сделать ее очень просто. Нужно собрать цветные листья и высушить их под прессом. Вспомните, как еще в школе сушили кленовые листочки под кипой книг.

Чтобы сделать листья более устойчивыми, можно покрасить их прозрачным лаком для ногтей или... побрызгать лаком для волос. Так они станут более блестящими и прочными.



Можно приобрести тематический осенний декор / Фото Unsplash

Не забудьте, что все эти процедуры нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении, а еще лучше – на открытом воздухе. Дайте листочкам высохнуть перед тем, как вносить их в дом.

Далее соедините листья в гирлянду на свой вкус – можно сделать градиент по цветам или совместить контрастные листочки в шахматном порядке.

Тематическая композиция на подоконнике



Используйте различные милые игрушки для создания настроения / Фото Unsplash

Для этого понадобится все, на что способна ваша фантазия. Листья, цветы, ветви, осенние плоды, шишки, яблоки, орехи – что угодно может украсить ваше окно.

Лучше не совмещать в одной композиции сухие элементы и те, что должны стоять в воде – такой декор будет недолговечным. Выберите единый стиль и подготовьте соответствующие материалы. Лучше всего предварительно высушить веточки с ягодами и листья при комнатной температуре.



Стеклянные банки прекрасно подходят для творчества / Фото Dekormyhome

В композицию можно добавить свечи, декоративное ожерелье, деревянные надписи, мягкие игрушки – комбинируйте все, что найдете в доме.

Свечи в красивых подсвечниках



Без свечей не обойтись при создании осеннего декора / Фото Unsplash

Когда вечера становятся темными и холодными, все любят зажигать свечи. Создайте декоративные подсвечники, которые подчеркнут осенью атмосферу в доме.

Для этого можно использовать обычные стеклянные банки и украсить их желтыми листьями. Кроме того, можно использовать различные специи как декор: возьмите палочки корицы и оклейте ими небольшой стакан.

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Такой декор выполняет роль арома-лампы / Фото toybytoy.com

Свеча при нагревании будет нагревать и корицу – дом наполнит праздничный осенний аромат.



Тыква и пряные травы также актуальные для декора осенью / Фото Unsplash

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