Как правило, книги выставляют на стеллажах вертикально, так, чтобы было видно только корешок. Но вы не обязаны придерживаться этого стандарта, особенно, если ваш цель – создать библиотеку, которая будет привлекать внимание.

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Горизонтальный способ хранения

Самый простой способ "взломать систему" – сложить книги горизонтально, образовав на журнальном столике (или даже полу), стопки различной высоты.



Горизонтальное хранения книг не требует стеллажей и столиков / Фото Pinterest

Открытые книги

Еще один интересный способ – разместить книги на столе, выделив те, которые отличаются стильными обложками. Также вы можете оставить какую-то из книг открытой, особенно, если ее украшает красивая иллюстрация или фотография.



Поставьте несколько книг с красивыми обложками на журнальный столик / Фото Pinterest

Игра с форматами

Большинство издательств выпускают книги стандартного размера (14 x 21 сантиметра или 16 x 23 сантиметра). Книги, посвященные искусству, архитектуре и фотографии обычно немного больше. Детская литература нередко выпускается в квадратных форматах. А удобные "карманные книги" имеют размер 11 x 18 сантиметров.

Такое разнообразие размеров поможет при оформлении декора. Вы можете создать асимметричную композицию, собрав книги разных размеров, расположить их на стеллажи в произвольном порядке.



Подберите книги одного цвета / Фото Pinterest

Специально оборудованные зоны в нестандартных углах квартиры

Мы привыкли, что книги должны храниться в гостиной или спальне, но кухня или коридор – ничем не хуже, чтобы обустроить здесь библиотеку.



Книги хранятся под открытыми полками для посуды / Фото Pinterest



Подставка для книг зонирует пространство / Фото Pinterest

Экономия места

Если книг стало слишком много, вы можете оборудовать для них специальный стеллаж, который одновременно будет выполнять функцию удобной кушетки.



Идеальное решение для экономии места / Фото Pinterest

Старые книги

Книги с порванными страницами или неактуальна литература, унаследованная от предыдущих поколений, может стать основой креативных украшений. Вы можете повесить открытую книгу на стену или сделать картину из отдельных страниц, поместив их в рамки.

Еще один способ воспользоваться этими книгами – создать из них мебель. Книги могут стать альтернативой журнального столика или прикроватной тумбы.



Попробуйте использовать книги для декора / Фото Pinterest

Как продлить жизнь книг



Как правильно расположить книги / Фото Pinterest