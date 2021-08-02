Как правило, книги выставляют на стеллажах вертикально, так, чтобы было видно только корешок. Но вы не обязаны придерживаться этого стандарта, особенно, если ваш цель – создать библиотеку, которая будет привлекать внимание.

Читайте также Какую сплит-систему выбрать: обзор базовых характеристик

Горизонтальный способ хранения

Самый простой способ "взломать систему" – сложить книги горизонтально, образовав на журнальном столике (или даже полу), стопки различной высоты.

Як прикрасити дім за допомогою книг
Горизонтальное хранения книг не требует стеллажей и столиков / Фото Pinterest

Открытые книги

Еще один интересный способ – разместить книги на столе, выделив те, которые отличаются стильными обложками. Также вы можете оставить какую-то из книг открытой, особенно, если ее украшает красивая иллюстрация или фотография.

Як прикрасити дім за допомогою книг
Поставьте несколько книг с красивыми обложками на журнальный столик / Фото Pinterest

Игра с форматами

Большинство издательств выпускают книги стандартного размера (14 x 21 сантиметра или 16 x 23 сантиметра). Книги, посвященные искусству, архитектуре и фотографии обычно немного больше. Детская литература нередко выпускается в квадратных форматах. А удобные "карманные книги" имеют размер 11 x 18 сантиметров.

Такое разнообразие размеров поможет при оформлении декора. Вы можете создать асимметричную композицию, собрав книги разных размеров, расположить их на стеллажи в произвольном порядке.

Як прикрасити дім за допомогою книг
Подберите книги одного цвета / Фото Pinterest

Специально оборудованные зоны в нестандартных углах квартиры

Мы привыкли, что книги должны храниться в гостиной или спальне, но кухня или коридор – ничем не хуже, чтобы обустроить здесь библиотеку.

Як прикрасити дім за допомогою книг
Книги хранятся под открытыми полками для посуды / Фото Pinterest

Як прикрасити дім за допомогою книг
Подставка для книг зонирует пространство / Фото Pinterest

Экономия места

Если книг стало слишком много, вы можете оборудовать для них специальный стеллаж, который одновременно будет выполнять функцию удобной кушетки.

Як прикрасити дім за допомогою книг
Идеальное решение для экономии места / Фото Pinterest

Старые книги

Книги с порванными страницами или неактуальна литература, унаследованная от предыдущих поколений, может стать основой креативных украшений. Вы можете повесить открытую книгу на стену или сделать картину из отдельных страниц, поместив их в рамки.

Еще один способ воспользоваться этими книгами – создать из них мебель. Книги могут стать альтернативой журнального столика или прикроватной тумбы.

Як прикрасити дім за допомогою книг
Попробуйте использовать книги для декора / Фото Pinterest

Как продлить жизнь книг

Як прикрасити дім за допомогою книг
Как правильно расположить книги / Фото Pinterest

  • Храните книги исключительно в сухих помещениях.
  • Не прислоняйте книги к стене, чтобы избежать образования плесени.
  • Длительное пребывание под солнечными лучами может повредить обложку и страницы.
  • Не используйте для домашней библиотеки места, где много пыли, например, балконы. Если же это помещение закрыто от дороги и идеально подходит для установки стеллажа – обеспечьте здесь регулярную уборку.