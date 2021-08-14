Украинское архитектурное бюро превратило калифорнийскую церковь в современный культурный центр
Источник:balbek
Работа над проектом длилась с 2016 года. Тогда команде, которую возглавляет известный архитектор Слава Балбек, доверили разработку многофункционального комплекса зданий, расположенного в живописном районе Сан-Франциско, штат Калифорния, США.
Проект 906 – это площадка для развития молодых стартапов, где участники могут жить, работать, проводить встречи, развиваться и общаться с единомышленниками. Задачей бюро стало предвидения пространств со всеми зонами, которые соответствуют этой идее. Под учебное пространство было отведено автономное подвальное помещение со свободным доступом с улицы. Основной холл бывшего собора было переработано в многофункциональное помещение для проведения лекций, хакатонов, презентаций, выставок.
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Ансамбль состоит из трехуровневого жилого дома, трансформированного в коливинг, старинной церкви, оборудованной под ивент-холл, и автономного учебного пространства. Все 3 блока объединяет общий двор.
О локации
Согласно программе сохранения культурного наследия Калифорнии, церковь Our Lady of Guadalupe Church – историческая достопримечательность Сан-Франциско. Построена в 1880 году, церковь подверглась разрушению из-за землетрясения и пожара 1906 года. Памятник реконструировали позже в 1912 году.
В течение 40 лет святыня была местом проведения богослужений, однако строительство большого транспортного сообщения в 1950-х годах, повлекшее массовую миграцию жителей, привело к резкому спаду посещаемости. В начале 1990-х годов, церковь решили закрыть. В течение последних 20 лет пространство полуподвального этажа функционировало как школа.
Трансформация пространства
Когда бюро начало работать над проектом, потенциальная загруженность первого этажа церкви уже была определена. Поэтому команде пришлось начать работу над оптимальным распределением пространства для нового целевого назначения, не меняя заданных конфигураций.
В центральном холле мы организовали посадку, которая трансформируется под разное количество гостей с максимальной нагрузкой в 200 человек. Пространство, граничит с основным залом, разделили на вспомогательные помещения.
Для расширения функционала помещения, balbek bureau предложили использовать подиумные конструкции в левом и правом крыльях зала. Стационарные группы мебели на них задают общий тон дизайна помещения, независимо от типа мероприятия.
Дизайн
Сначала команда тщательно изучила историческую справку и проанализировала утраченные архитектурные элементы. Архитектура церкви настолько сильна, что было принято решение выделить ее геометрию, используя современные формы.
В алтарную часть храма был установлен экран 11 метров высотой и площадью натяжного ткани около 80 квадратных метров. Конструкция экрана спроектирована индивидуально для проекта.Не представляете своей жизни без технологий? Тогда осовременят и свое жилье. Кондиционеры и очистители воздуха Daikin помогут вам узнать все преимущества разумной техники дома. Подробнее с продукцией Daikin можно ознакомиться на сайте, заполнив соответствующую форму.
Чтобы приглушить церковные витражи, не препятствуя попаданию дневного света в зал, команда позаботилась о светопроницаемой ткани. Благодаря преломлению света, лучи, которые попадают из-за витража, образуют цветовую композицию. Все типы освещения предусматривают световые сценарии под различные форматы мероприятий и событий.
Конструктив профиля арки состоит из листового металла и массива дерева. Такая комбинация позволяет сохранять прочность формы во время натягивания ткани.
Для оформления пространства использованы работы украинских художников, в частности Евгения Лапченко, муралиста Владимир Манжоса и иллюстратора Сергей Майдукова.