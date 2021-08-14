Проект 906 – это площадка для развития молодых стартапов, где участники могут жить, работать, проводить встречи, развиваться и общаться с единомышленниками. Задачей бюро стало предвидения пространств со всеми зонами, которые соответствуют этой идее. Под учебное пространство было отведено автономное подвальное помещение со свободным доступом с улицы. Основной холл бывшего собора было переработано в многофункциональное помещение для проведения лекций, хакатонов, презентаций, выставок.

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Ансамбль состоит из трехуровневого жилого дома, трансформированного в коливинг, старинной церкви, оборудованной под ивент-холл, и автономного учебного пространства. Все 3 блока объединяет общий двор.

О локации

Фасад церкви, которая стала многофункциональным культурным пространством / Фото balbek

Согласно программе сохранения культурного наследия Калифорнии, церковь Our Lady of Guadalupe Church – историческая достопримечательность Сан-Франциско. Построена в 1880 году, церковь подверглась разрушению из-за землетрясения и пожара 1906 года. Памятник реконструировали позже в 1912 году.

Фасад церкви, которая стала многофункциональным культурным пространством / Фото balbek

В течение 40 лет святыня была местом проведения богослужений, однако строительство большого транспортного сообщения в 1950-х годах, повлекшее массовую миграцию жителей, привело к резкому спаду посещаемости. В начале 1990-х годов, церковь решили закрыть. В течение последних 20 лет пространство полуподвального этажа функционировало как школа.

Трансформация пространства

Зоны для встреч / Фото balbek

Когда бюро начало работать над проектом, потенциальная загруженность первого этажа церкви уже была определена. Поэтому команде пришлось начать работу над оптимальным распределением пространства для нового целевого назначения, не меняя заданных конфигураций.

В центральном холле мы организовали посадку, которая трансформируется под разное количество гостей с максимальной нагрузкой в 200 человек. Пространство, граничит с основным залом, разделили на вспомогательные помещения.

Подиумные повышение расширяют функционал / Фото balbek

Для расширения функционала помещения, balbek bureau предложили использовать подиумные конструкции в левом и правом крыльях зала. Стационарные группы мебели на них задают общий тон дизайна помещения, независимо от типа мероприятия.

Дизайн