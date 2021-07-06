Milltown – это 6 жилых и 4 коммерческих корпуса, где будут располагаться квартиры, апартаменты, офисы и другие коммерческие помещения. Комплекс возводится во Львове на улице Лемковской.

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Согласно проекту, жители частного сектору не будут пересекаться с офисными работниками, а офисные сотрудники – с гостями гостиничной части: лифты офисной части не подниматься на верхние этажи.



Проект Milltown стал финалистом World Architecture Festival 2021 / Фото archimatika



Проект Milltown стал финалистом World Architecture Festival 2021 / Фото archimatika



Проект Milltown стал финалистом World Architecture Festival 2021 / Фото archimatika

На территории комплекса построят спортивную и детскую площадки, подземный паркинг для авто и велопаркинг. На первом этаже обустроят конференц-зал для проведения мероприятий. Квартиры будут одно- и двухуровневые, на нижних этажах они будут иметь выход на террасу во внутреннем дворе, на верхних – вид на центр города.



Проект Milltown стал финалистом World Architecture Festival 2021 / Фото archimatika



Проект Milltown стал финалистом World Architecture Festival 2021 / Фото archimatika