Украинка победила в престижном конкурсе иллюстрации: фото ее фантастических работ
Алена Шостко одержала победу в престижном конкурсе IJungle 2020 Illustration Awards.
Источник: Читомо
Украинка стала одной из победительниц престижного европейского конкурса IJungle 2020 Illustration Awards. Она победила в номинации "Книжная иллюстрация".
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Иллюстрированное издание является частью большого проекта об украинцах / Фото facebook.com/IJ ungle-Illustration-Awards
Алена Шостко представила на конкурс иллюстрированное издание "Эти удивительные украинцы". Проект рассказывает об украинской истории и культуре, а также о науке, революции, праздниках, соседних народах и так далее.
Иллюстрации рассказывают о культуре и быте украинцев / Фото facebook.com/IJungle-Illustration-Awards
Издание стало частью большого замысла, в который входит интерактивная онлайн-платформа. Книга была издана при поддержке Украинского культурного фонда издательством Green Penguin.
IJungle 2020 Illustration Awards– европейский конкурс по иллюстрации для художников, агентств, студентов и преподавателей со всего мира. В жюри конкурса входят лучшие мировые иллюстраторы.
Издание одержало победу в номинации "Книжная иллюстрация" / Фото facebook.com/IJ ungle-Illustration-Awards
Ранее украинцы уже одерживали победу на iJungle Illustration Awards. В 2018 году одной из победительниц конкурса стала Татьяна Якунова. Она победила в категории Commercial с проектом для студии Mixmax.
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