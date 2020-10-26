Японская философия, тысячелетняя керамика, удивительная старинная печь и глиняные стены – вот что запоминается в доме именитого украинского архитектора. Здесь царит покой, природа и уважение к традициям. Как выглядит проект снаружи и внутри – смотрите в нашем материале.

Дом под названием Shkrub house построил украинский архитектор Сергей Махно для собственной семьи , сообщает mahno.com.ua .

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В саду вокруг дома много монументальных камней / Фото Behance

В доме причудливо переплелась японская философия ваби-саби и совершенный украинский стиль. Основной идеей ваби-саби является поиск гармонии в неидеальном.

Дом расположен в поселке Козин , что неподалеку от Киева . Автор начал свой путь именно здесь и хотел поселить здесь свою семью.



Печь пронизывает все пространство дома / Фото Behance

Дом не построили "с нуля". Его реконструировали на основе другого здания. Уже при входе на территорию заметно характерный стиль. Над бетонной оградой нависает камышовая крыша. Этот материал используют как в традиционном японском, так и в украинском строительстве.



Люстры и светильники являются характерными для стиля ваби-саби / Фото Behance

Благодаря Японии я научился любить Украину. Когда я впервые приехал в Японию и увидел, как они ценят свое наследие, я понял, что украинская культура очень богата, но мы редко ее высоко оцениваем. Япония вернула мне мою страну, – говорит Сергей Махно.



Во дворе объединили традиционные украинские и японские растения / Фото Behance

Территория вокруг дома напоминает одновременно японский сад и украинский двор. Здесь насчитывается 250 тонн камней удивительных форм.



В интерьере использовали живые деревья / Фото Behance

Внутри дом отделали глиной. Этот традиционный материал создает уют и даже несколько глушит мобильную связь. Как утверждают, связь здесь и не нужна – ведь атмосфера дома способствует покою и расслаблению.

Первый этаж условно разделили на три части : открытую кухню, обеденную зону и гостиную. Стены и потолок украсили деревом – для этого разобрали 11 старых заброшенных домов . Старое дерево использовали недаром – дарить вторую жизнь вещам очень важно.



Обеденный стол – любимое место отдыха всей семьи / Фото Behance

Особое внимание привлекает коллекция керамики , которую хозяин дома начал собирать еще в детстве , у бабушки в деревне.

Панорамные окна, которые занимают оба этажа, открывают вид на сад, наполненный скульптурами.



Интерьер одной из детских комнат / Фото Behance

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Проект дома дошел до финала престижной премии SBID International Design Awards , основанной Обществом британского дизайна.



Везде в доме можно увидеть коллекционные предметы / Фото Behance

Перед этим дом выиграл золото премий International Design Awards и A 'Design & Competition, гран-при украинского конкурса "Интерьер года" и попал в лонглист Dezeen Awards 2020.

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