Украинский архитектор выпустил коллекцию дизайнерских вещей для дома: как она выглядит
Источник:Behance Makhno Studio
Art of home – это коллекция дизайнерских вещей для дома от Makhno Product, созданная в 2021 году. Все предметы коллекции изготовлены вручную в собственной керамической мастерской Сергея Махно.
Вдохновение для коллекции черпалось с Трипольской культуры, природы Украины и концепта родного дома. Среди материалов, которые использовали для создания декора – керамика и медь. Всего в коллекции представлено 10 предметов.
Актуально Новые умные технологии: как выбрать идеальную климатическую технику для дома
Сами того не зная, мы работали над этой коллекцией несколько лет. Лепили, выпекали, наносили глазурь и лепили снова. В какой-то момент пришло понимание, что мы делаем и для чего. Все, что рождается в нашей мастерской – это вещи, которые делают дом родным. Так и появилась эта коллекция. Здесь есть светильники, вазы, трехметровые скульптуры и крошечный Дед. Кажется, будто эти вещи слишком разные, чтобы быть вместе. Однако это коллекция, как и сам дом, является убежищем для всех разных, но родных", –
говорит Сергей Махно, основатель и главный вдохновитель студии Махно.
Керамическая лампа Vulyk
Керамическая лампа Vulyk / Фото Behance Makhno Studio
Их форма особенно хрупкая благодаря мягким изгибам и крохотным ушкам. Свет Ульев льется ровно, и благодаря адаптивной подвеской его можно направить куда угодно.
Dido Vit-Vit
Скульптура Дед / Фото Behance Makhno Studio
Скульптура Дед / Фото Behance Makhno Studio
Дед Вить-Вить – это декоративная статуя, которая выпускается в двух размерах Одна из них предназначена для помещений, другая – высотой в 3 метра – устанавливается на открытых участках, где "собирает руками-ветвями и волосами-колосьями всех птиц, пролетающих мимо".
Керамическая лампа Makivka
Керамическая лампа Makivka / Фото Behance Makhno Studio
Керамическая лампа Маковка была вдохновлена маковой коробкой, которая держит семена.
Керамическая лампа Brunka
Керамическая лампа Brunka / Фото Behance Makhno Studio
Сияние этой лампы пронизывает керамическую поверхность, чтобы рассеять световые потоки и объявить начало весны.
Керамическая лампа Пральник
В традиционном быту украинский пральник – это деревянный валик с ребристой поверхностью для выбивания белья. Лампа Пральник – такая же ребристая, однако еще и светит.
Лампа Kvitka
Керамическая лампа Цветок / Фото Behance Makhno Studio
Лампа Цветок поражает объемами и количеством теплого желтого света. Каждая такая лампа имеет свою охапку цветов и текстур, которые никогда не повторяются. Если захотите 2 одинаковые – выйдут похожие, но не идентичны.
Обереги дома Dido Chub
Обереги дома Dido Chub / Фото Behance Makhno Studio
Дед Чуб выпускается в синем и черном цветах.
Керамическое кресло-столик Natsume stump
Керамическое кресло-столик Natsume stump / Фото Behance Makhno Studio
Универсальное керамическое кресло-столик, скамейка-стульчик, тумба-табурет.
Ваза Shypit
Ваза Shypit / Фото Behance Makhno Studio
Керамическая ваза Шипот названа в честь карпатского водопада, который разливается северными склонами долины Боржава. Форма вазы повторяет скалистые изгибы водопада, выточенные стремительными водами Карпат. Пластичные, мягкие неравномерности вазы Шипот – это напоминание о том, что красота не равна совершенства, потому что красота – вечна, а совершенство – временно.
Керамическая скульптура Duma
Скульптура достигает 3-х метров высотой, показывая, как мысль завладевает телом, поднимает его вверх и поднимает над всем земным.