Украинский архитектор выпустил коллекцию дизайнерских вещей для дома: как она выглядит

Art of home – это коллекция дизайнерских вещей для дома от Makhno Product, созданная в 2021 году. Все предметы коллекции изготовлены вручную в собственной керамической мастерской Сергея Махно.

Вдохновение для коллекции черпалось с Трипольской культуры, природы Украины и концепта родного дома. Среди материалов, которые использовали для создания декора – керамика и медь. Всего в коллекции представлено 10 предметов.

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Сами того не зная, мы работали над этой коллекцией несколько лет. Лепили, выпекали, наносили глазурь и лепили снова. В какой-то момент пришло понимание, что мы делаем и для чего. Все, что рождается в нашей мастерской – это вещи, которые делают дом родным. Так и появилась эта коллекция. Здесь есть светильники, вазы, трехметровые скульптуры и крошечный Дед. Кажется, будто эти вещи слишком разные, чтобы быть вместе. Однако это коллекция, как и сам дом, является убежищем для всех разных, но родных", –

говорит Сергей Махно, основатель и главный вдохновитель студии Махно.

Керамическая лампа Vulyk



Керамическая лампа Vulyk / Фото Behance Makhno Studio

Их форма особенно хрупкая благодаря мягким изгибам и крохотным ушкам. Свет Ульев льется ровно, и благодаря адаптивной подвеской его можно направить куда угодно.

Dido Vit-Vit



Скульптура Дед / Фото Behance Makhno Studio



​Скульптура Дед / Фото Behance Makhno Studio​

Дед Вить-Вить – это декоративная статуя, которая выпускается в двух размерах Одна из них предназначена для помещений, другая – высотой в 3 метра – устанавливается на открытых участках, где "собирает руками-ветвями и волосами-колосьями всех птиц, пролетающих мимо".

Керамическая лампа Makivka



Керамическая лампа Makivka / Фото Behance Makhno Studio

Керамическая лампа Маковка была вдохновлена маковой коробкой, которая держит семена.

Керамическая лампа Brunka



Керамическая лампа Brunka / Фото Behance Makhno Studio

Сияние этой лампы пронизывает керамическую поверхность, чтобы рассеять световые потоки и объявить начало весны.

Керамическая лампа Пральник

В традиционном быту украинский пральник – это деревянный валик с ребристой поверхностью для выбивания белья. Лампа Пральник – такая же ребристая, однако еще и светит.

Лампа Kvitka



Керамическая лампа Цветок / Фото Behance Makhno Studio

Лампа Цветок поражает объемами и количеством теплого желтого света. Каждая такая лампа имеет свою охапку цветов и текстур, которые никогда не повторяются. Если захотите 2 одинаковые – выйдут похожие, но не идентичны.

Обереги дома Dido Chub



Обереги дома Dido Chub / Фото Behance Makhno Studio

Дед Чуб выпускается в синем и черном цветах.

Керамическое кресло-столик Natsume stump



Керамическое кресло-столик Natsume stump / Фото Behance Makhno Studio

Универсальное керамическое кресло-столик, скамейка-стульчик, тумба-табурет.

Ваза Shypit



Ваза Shypit / Фото Behance Makhno Studio

Керамическая ваза Шипот названа в честь карпатского водопада, который разливается северными склонами долины Боржава. Форма вазы повторяет скалистые изгибы водопада, выточенные стремительными водами Карпат. Пластичные, мягкие неравномерности вазы Шипот – это напоминание о том, что красота не равна совершенства, потому что красота – вечна, а совершенство – временно.

Керамическая скульптура Duma

Скульптура достигает 3-х метров высотой, показывая, как мысль завладевает телом, поднимает его вверх и поднимает над всем земным.