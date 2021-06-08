Как указано на сайте конкурса, жюри обращает внимание на отношение проектов к пешеходам, велосипедистам, а также правильность, многофункциональность, разнообразие и смешанность застроек. Особым требованием является контекст среды – корректность нового объекта к существующей "ткани" города. Обязательными являются энергоэффективность и возможность реализации в современных условиях.

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В этом году за проекты голосовали Рене Санджерс и Юлиан Чаплинский, председателем жюри стал архитектор с мировым именем – Хироки Мацуура.

Номинация "Жилая архитектура"



ЖК "Файна Таун" / Фото Ukrainian Urban Awards

1 место – жилой комплекс "Файна Таун" Проектное бюро – Архиматика KANDEVELOPMENT.

Номинация "Городское планирование"



Бульвар жилого района Rybalsky / Фото Rybalsky

1 место – пешеходный бульвар и двор жилого района Rybalsky. Студия ландшафтной архитектуры KOTSIUBA.

Номинация "Коммерческая архитектура"



Эскизный проект реконструкции нежилого здания / Фото Ukrainian Urban Awards

1 место – эскизный проект реконструкции нежилого здания лит. "В-1" под ресторан по адресу ул. Сумская, 35 в г. Харькове. Студия дизайна интерьера и архитектуры ARTE development.

Номинация "Нереализованная коммерческая архитектура"



Концепт бизнес-центра во Львове / Фото Ukrainian Urban Awards

1 место – бизнес-центр в центре Львова. Команда GAB Architects.

Номинация "Архитектура государственных, муниципальных и социальных объектов"



Креативная международная школа во Львове / Фото Ukrainian Urban Awards

1 место – креативная международная детская школа во Львове. Команда – AVR Development, застройщик – TVD строительная компания

Номинация "Архитектура культурно-социальных объектов и объектов транспорта"

КУБ – Видео с канала Национальный музей Революции Достоинства

3 место – Куб: Павильон Музея Революции Достоинства. Команда Urban Curators.

Номинация "Нереализованные культурно-социальные объекты и объекты транспорта"



Концепция храма во Львове / Фото Ukrainian Urban Awards

1 место – Земля и небо. Команда - VK Architects

2 место – Детский дом "Children of light". Авторы – архитектурно-строительное бюро "Grynevich Architects».

3 место – воркшоп-центр в г. Стокгольм. Авторский коллектив: Александр Левицкий и Виктория Алешина.

Номинация "Реновация / реконструкция исторического объекта (реализованный объект)"



Unit Factory в Харькове / Фото Ukrainian Urban Awards

1 место, гран-при конкурса – IT-фабрика Unit Factory в Харькове. Архитектурная группа ЦЕХ.

2 место – реновация завода "Арсенал". ГАП Александр Максимов, AVG Group

Номинация "Нереализованный проект реновации и реконструкции исторического объекта"

Концепт "ОХ" – Видео с канала O. M. SHUMELDA

1 место – "OX. Студия дизайна и архитектуры O. M. SHUMELDA.

2 место – G17. Ревитализация территории завода. Бюро архитектуры и дизайна AV architects.

Номинация "Урбанистическое пространство и ландшафт (реализованные и нереализованные объекты)"

Променад Парк – видео с канала Grupa Smart

1 место – Променад Парк. "ГРУППА СМАРТ".

2 место – реконструкция улицы Короленко в г. Днепр. Ведущий архитектор Дмитрий Волик, световой дизайн – компания "Експолайт" под руководством Николая Каблуки.

3 место – территория жилого комплекса "Tetris Hall". Студия KOTSIUBA

Гран-При конкурса

Проект "Ше-Фабрика". ГАП: Антонина Капля, Денис Заднепровский. Состав команды – Юрий Ларионов, Анатолий Немцов, Виктория Коханенко, Анастасия Черевишна. Архитектурная группа ЦЕХ.