Уютный уголок: пользователи сети в восторге от фото крошечной квартиры в Минске
Как обустроить спальное место в ограниченном пространстве, демонстрирует архитектор из Киева.
Дизайн маленького помещения обнародовал на своей странице Игорь Сиротов.
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Днем спальня выглядит очень светлой / Фото @igor_sirotov_architects
Украинский художник поделился фотографиями интерьера спальни в уютной маленькой квартире в белорусской столице.
Кровать расположили прямо у зеркальной стены. Поверхность, которая отражает свет, визуально расширяет пространство.
Скрытые источники света в интерьере всегда выглядит стильно / Фото @igor_sirotov_architects
"Невероятно комфортно", "Потрясающе красиво и уютно", "Поразительно", – так комментируют фото подписчики Игоря в Instagram.
Ниша для мелких предметов выполняет роль скрытой вечерней подсветки. В потолок тоже вмонтировали "невидимые" источника света.
Пользователи сети назвали квартиру очень привлекательной / Фото @igor_sirotov_architects
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