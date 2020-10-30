Как обустроить спальное место в ограниченном пространстве, демонстрирует архитектор из Киева.

Дизайн маленького помещения обнародовал на своей странице Игорь Сиротов .

По теме: Семь правил обустройства маленькой квартиры



Днем спальня выглядит очень светлой / Фото @igor_sirotov_architects

Украинский художник поделился фотографиями интерьера спальни в уютной маленькой квартире в белорусской столице.

Кровать расположили прямо у зеркальной стены. Поверхность, которая отражает свет, визуально расширяет пространство .



Скрытые источники света в интерьере всегда выглядит стильно / Фото @igor_sirotov_architects

"Невероятно комфортно", "Потрясающе красиво и уютно", "Поразительно", – так комментируют фото подписчики Игоря в Instagram.

Ниша для мелких предметов выполняет роль скрытой вечерней подсветки . В потолок тоже вмонтировали "невидимые" источника света.



Пользователи сети назвали квартиру очень привлекательной / Фото @igor_sirotov_architects

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке