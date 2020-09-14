В центре Амстердама нашли применение старой школе, которую признали непригодной для обучения детей. Поэтому местные власти решили перестроить школьные помещения под апартаменты. В результате помещения вышли просторными и светлыми. Больше о переоборудовании старой школы – читайте в материале.

Из-за исторической значимости здания, сносить его нельзя, поэтому в Нидерландах решили обустроить в школе многоквартирный дом, сообщает Novate.

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Сооружение было возведено еще в начале прошлого века, но сегодня в бывшей школе обустроили помещения для 10 семей с детьми.



Здание больше не соответствует образовательным стандартам Нидерландов / Фото Novate

Перестраивать вносить изменения в фасады архитекторы не могли из-за запрета, поэтому старые классные комнаты можно было только объединять или зонировать перегородками. В результате все квартиры вышли довольно большими. Так, площадь апартаментов колеблется от 100 до 150 квадратных метров.



Квартиры вышли довольно просторными / Фото Novate

Высокие потолки в старом доме позволили создавать вторые уровни без сплошного перекрытия между ними. Поэтому гостиная, кухня, столовая и другие публичные комнаты расположены внизу, а новосозданных "вторых этажах" обустроены спальни.



Потолки здесь очень высокие / Фото Novate

Все квартиры получили белые стены и стильную деревянную мебель разных тонов, а пол по-прежнему, остался бетонным.



Объединяли обычно классные комнаты с различными кабинетами / Фото Novate

Комнаты вышли просторными не только из-за большой площади квартир, но и в результате удачных дизайнерских решений. Шкафы, полки и другие элементы мебели спрятали в стенах или под лестницей – этот прием помог освободить место в центре комнат.

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Интерьер в квартирах выполнен с вкраплениями различных стилей / Фото Novate