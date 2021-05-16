Архитектурная студия Allaround Lab разработала интерьер квартиры для молодой пары в Барселоне, Испания. Минималистичный дизайн со светлыми природными цветами и текстурами.

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Изготовленные на заказ шкафы и выдвижные ящики, размещенные по всему дому: в кухне, гостиной, спальни и ванной комнате. Они имеют минималистичные фасады с интересным решением для открывания – углубление в виде небольшого круга.

Интерьер внушает свежесть и покой / Фото contemporist.com

Преимуществом такой системы для открывания шкафов является меньше механических повреждений и, соответственно, долговечность.

Большое количество дневного света и удачная планировка делают квартиру визуально просторнее / Фото contemporist.com

Маленькие круглые вырезы делают интерьеру "мимими" / Фото contemporist.com

Маленькие круглые вырезы в передней части шкафов и ящиков, сделанные в соответствующем диаметре, чтобы их можно было " зацепить" пальцами для удобного открывания. Они помогают завершить минималистичный образ всего интерьера.

Дизайнеры выбрали похожи оттенки напольного покрытия и стен / Фото contemporist.com

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"Обнаженн ы й" потолок стал ярким акцентом в интерьере. Кирпич, изложенн ый "волной" – выглядит вау!

Дерево, микроцемент и кирпич –невероятное сочетание! / Фото contemporist.com