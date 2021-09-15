Уют и минимализм: тренды осени-2021

Прошло лето, и уже осень активно диктует свои правила. Давайте посмотрим, какие предложения она подготовила для дизайна наших помещений.

Осень – это пора уюта и меланхолии, когда хочется насладиться покоем и медленным течением времени. Помочь этому может соответствующая атмосфера интерьера.

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Вдохновляющая кухня

Кухня – это место, где мы готовимся к теплым семейным трапезам. Эта зона должна побуждать на разговоры и приятные обсуждения мечтаний. Цветы и теплые цвета – отличная идея для улучшения этого пространства.

Кухня – пространство для креатива / Фото Love Property

Природные материалы

Мебель – еще один важный акцент любого помещения. Мебель из ротанга и другие открытые природные материалы всегда будут выигрышным вариантом.

Природа – лучший друг любого пространства / Фото Love Property

Стильный минимализм

Минимализм – замечательный тренд, который неутомимо завоевывает все большую популярность. Оно и не удивительно, ведь он предусматривает гибкость и сосредоточенность на главном без отвлечения на ненужные детали.

Минимализм и уют стали синонимами​ / Фото Love Property