Уют и минимализм: тренды осени-2021
Источник:Love Property
Прошло лето, и уже осень активно диктует свои правила. Давайте посмотрим, какие предложения она подготовила для дизайна наших помещений.
Осень – это пора уюта и меланхолии, когда хочется насладиться покоем и медленным течением времени. Помочь этому может соответствующая атмосфера интерьера.
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Вдохновляющая кухня
Кухня – это место, где мы готовимся к теплым семейным трапезам. Эта зона должна побуждать на разговоры и приятные обсуждения мечтаний. Цветы и теплые цвета – отличная идея для улучшения этого пространства.
Кухня – пространство для креатива / Фото Love Property
Природные материалы
Мебель – еще один важный акцент любого помещения. Мебель из ротанга и другие открытые природные материалы всегда будут выигрышным вариантом.
Природа – лучший друг любого пространства / Фото Love Property
Стильный минимализм
Минимализм – замечательный тренд, который неутомимо завоевывает все большую популярность. Оно и не удивительно, ведь он предусматривает гибкость и сосредоточенность на главном без отвлечения на ненужные детали.
Минимализм и уют стали синонимами / Фото Love Property