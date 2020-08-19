Пентхаусы, или апартаменты на верхнем этаже, всегда считались самыми дорогими и бронировались богатыми инвесторами. Сегодня такие квартиры обычно очень просторные, имеют широкие террасы и доступ к крыше. Предлагаем вашему вниманию 5 интересных вариантов оформления пентхауса со всего мира.

Первые пентхаусы появились еще в начале прошлого века в США, во время строительного бума небоскребов, пишет Archdaily.

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5 вариантов оформления интерьера в пентхаусе

The Stealth Building

США – родина первых апартаментов такого типа / Фото Archdaily

Этот проект вырастает прямо над тяжелой чугунной крышей исторического здания в центре Нью-Йорка. Архитекторы старались не повредить элементов фасада здания. Небольшие апартаменты получили прозрачные стены и просторную террасу.

Penthouses and Rooftop Terrace

Крыша здесь – зеленая зона для жителей / Фото Archdaily

Движущей концепцией этого проекта из Копенгагена было создание сада, "которого не хватало зданию". Проект реализовали на вершине жилого блока в сочетании с тремя новыми пентхаусами. Таким образом, все жители получают доступ к открытому саду.

Bondi Penthouse

Еще один проект из Нью-Йорка / Фото Archdaily

Миниатюрный проект, с которого отрывается вид на Манхэттен, является садом на крыше. Пентхаус здесь разместили уже позже в техническом помещении.

520 West 28th

Проекты Захи Хадид ценятся во всем мире / Фото Archdaily

В 11-этажном доме в общем есть 39 резиденций и 1 лоджия с прозрачными стенами. Помещение возведено по проекту от известного покойного дизайнера Захи Хадид. Наверху тут есть большая терраса с кроватями и спальными местами.

432 Park Avenue

Когда-то пентхаусы в США были запрещены / Фото Archdaily

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Новая башня жилого и смешанного назначения поднимается на перекрестке Парк-авеню и Восточной 57-й улицы. Здание имеет бетонный каркас, в центре которого расположена большая сердцевина, которая создает место для 104 роскошных апартаментов в доме.

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