Удивительный фасад: как выглядят кирпичи, предназначенные для растений
Источник:contemporist
Здания, покрытые зеленой стеной, выглядят очень привлекательно, так как меняют цвет, как хамелеон. В Южной Корее архитекторы необычным образом украсили постройку многоэтажки.
Архитектурная и дизайнерская фирма OA-Lab завершила строительство небольшого многоквартирного дома Alley House с кирпичным фасадом, расположенным в Сеуле, Южная Корея.
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Главной особенностью этого удивительного сооружения является кирпичный дизайн, который использовали для этого здания. В маленькие отверстия фасада вставили разнообразную растительность.
Природный элемент фасада создан благодаря специально разработанному кирпичу, который встроен в экстерьер, что позволяет растениям расти внутри.
Эти кирпичи расположены хаотичным способом, что позволило разбрасывать небольшие растения на всей стене. Со временем некоторые из них будут свисать с края своей кашпо, добавляя конструкции еще больше зелени.
По направлению к земле кирпичи для сеялки более уплотнены, создавая небольшой сад, который смягчает внешний вид кирпича.
Больше фото волшебного здания: