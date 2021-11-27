Архитектурная и дизайнерская фирма OA-Lab завершила строительство небольшого многоквартирного дома Alley House с кирпичным фасадом, расположенным в Сеуле, Южная Корея.

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Главной особенностью этого удивительного сооружения является кирпичный дизайн, который использовали для этого здания. В маленькие отверстия фасада вставили разнообразную растительность.

Удивительный фасад / Фото contemporist

Природный элемент фасада создан благодаря специально разработанному кирпичу, который встроен в экстерьер, что позволяет растениям расти внутри.

Невероятная особенность / Фото contemporist

Эти кирпичи расположены хаотичным способом, что позволило разбрасывать небольшие растения на всей стене. Со временем некоторые из них будут свисать с края своей кашпо, добавляя конструкции еще больше зелени.

По направлению к земле кирпичи для сеялки более уплотнены, создавая небольшой сад, который смягчает внешний вид кирпича.

Больше фото волшебного здания: