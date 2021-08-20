Удивительное перерождение: как выглядит сахарный завод, который превратили в роскошный лофт
Источник:ELLEDecor
Помещение бывшего сахарного завода превратили в стильный и уютный трехэтажный лофт. Теперь это невероятная сооружение с высокими потолками и изящной отделкой.
Дизайнерская студия Les Ensembliers превратила заброшенное помещение бывшего сахарного завода. Благодаря широким просторам удалось воплотить много смелых интерьерных решений. В дизайне помещения использовали стильные материалы и создали дом с сильным характером.
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Архитекторы создали центральный атриум, который соединяет три этажа и обеспечивает естественное освещение всех этажей.
Каждый элемент и деталь продуманы / Фото ELLEDecor
Использование конструктивных элементов бывшего производственного характера сыграли фундаментальную роль. Дизайнеры оставили стальные балки, столбы и дымоход из листового металла – такие детали стали изюминкой интерьера.
Невероятная реконструкция здания / Фото ELLEDecor
Мы пытались соединить все пространство открытым и плавным способом и воссоздать эстетику и сущность лофта. Выигрышным решением было воспользоваться визуальным характером промышленного здания, – отмечает Ричард Уеллетт, руководитель студии Les Ensembliers.
Высота потолков – отличная изюминка пространства / Фото ELLEDecor
Этажи соединены с помощью роскошных мраморных лестниц. Столовая состоит из большого стола с глянцевым черным покрытием, завершенного стальными стульями и белой кожей. Вместо классического освещения в дизайне использовали ламповую скульптуру, которая подчеркивает высоту потолков.Не представляете своей жизни без технологий? Тогда сделайте свое жилье более современным. Кондиционеры и очистители воздуха Daikin помогут вам узнать все преимущества разумной техники дома. Подробнее с продукцией Daikin можно ознакомиться на сайте, заполнив соответствующую форму.
Привлекательные элементы декора / Фото ELLEDecor
В кухне различные рабочие зоны разъединили с помощью нескольких островов, которые открываются на обеденную зону. Антрацитовый черный цвет ковра и лакированные столики с зеркальным покрытием прекрасно сочетаются с горчичными и баклажановыми тонами.