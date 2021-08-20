Дизайнерская студия Les Ensembliers превратила заброшенное помещение бывшего сахарного завода. Благодаря широким просторам удалось воплотить много смелых интерьерных решений. В дизайне помещения использовали стильные материалы и создали дом с сильным характером.

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Архитекторы создали центральный атриум, который соединяет три этажа и обеспечивает естественное освещение всех этажей.



Каждый элемент и деталь продуманы​ / Фото ELLEDecor

Использование конструктивных элементов бывшего производственного характера сыграли фундаментальную роль. Дизайнеры оставили стальные балки, столбы и дымоход из листового металла – такие детали стали изюминкой интерьера.



Невероятная реконструкция здания / Фото ELLEDecor

Мы пытались соединить все пространство открытым и плавным способом и воссоздать эстетику и сущность лофта. Выигрышным решением было воспользоваться визуальным характером промышленного здания, – отмечает Ричард Уеллетт, руководитель студии Les Ensembliers.





Высота потолков – отличная изюминка пространства / Фото ELLEDecor

Этажи соединены с помощью роскошных мраморных лестниц. Столовая состоит из большого стола с глянцевым черным покрытием, завершенного стальными стульями и белой кожей. Вместо классического освещения в дизайне использовали ламповую скульптуру, которая подчеркивает высоту потолков.

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Привлекательные элементы декора​ / Фото ELLEDecor

В кухне различные рабочие зоны разъединили с помощью нескольких островов, которые открываются на обеденную зону. Антрацитовый черный цвет ковра и лакированные столики с зеркальным покрытием прекрасно сочетаются с горчичными и баклажановыми тонами.