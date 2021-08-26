Канада известна на весь мир своей невероятной природой, иметь дом среди которой мечтает каждый. Компания Ancerl Studio представила завершенный проект реконструкции, которым невозможно не восхищаться.

Кстати Почему важно выбирать энергоэффективные кондиционеры

На тихой улочке Торонто был старый дом, который владельцы не хотели сносить. Они хотели получить современный дом, который сохранит дух времени только в интерьере.

Обновленный дом благодаря окнам имеет фантастический вид / Фото Contemporist

Дизайнеры решили создать большие минималистичные пространства, которые будут максимально взаимодействовать с окружающей природой. Большие окна на всю заднюю стену дома стали ярким усилением для этой гармонии.

Воплощение мечты об уюте​ / Фото Contemporist

Основным материалом обновленного дома стало дерево, а интерьер благодаря выдержанным цветам не выглядит перегруженным.

Наслаждение покоем / Фото Contemporist

Вместе с тем дизайнеры хотели, чтобы пространство имело хоть какой-нибудь контраст. Его удалось достичь благодаря черным оконным рамам, которые прекрасно дополнили общую концепцию.

Каждое утро здесь замечательное​ / Фото Contemporist