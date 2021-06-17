Существует более 100 видов суккулентов, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и особенности ухода. Но если вы ищете редкий вид, то, возможно, вас заинтересуют эти удивительные прозрачные суккуленты, которые сверкают, словно драгоценности.

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Прозрачный суккулент хавортия Купера

Хавортия Купера – популярная многолетняя культура из семейства Asphodelaceae, родиной которой является Южная Африка. Свое название растение получило благодаря ботанику, который открыл ее и долгое время исследовал. Это произошло в 1809 году.

Несмотря на то, что сам вид считается редким, все больше любителей растений увлекаются особой красотой этой невероятной хавортии Купера. Все благодаря ее способности сверкать.

Как и большинство сочных растений, хавортия Купера имеет мясистые крошечные зеленые листочки. Но самой яркой ее особенностью является то, что они имеют прозрачные кончики, благодаря чему кажутся блестящими камнями.

Много света и тепла

Кончики листьев становятся особенно полупрозрачными, когда солнце очень яркое. Но только чрезмерное влияние света заставляет их белеть. Это означает, что хавортию Купера желательно держать в достаточно светлом месте, но не непосредственно под солнечным светом.

Секреты успешного выращивания этого суккулента основаны на том, чтобы создать для него условия, близкие к естественной среде, обычно теплой, засушливой и с минимальными осадками.

Эти суккуленты бывают разных видов. Некоторые сорта имеют круглые пухлые листья, а другие же – тонкие и щетинистые. Но несмотря на форму листа, все эти виды имеют прозрачные полосы вокруг кончиков. И это делает их вид уникальным среди других суккулентных растений.