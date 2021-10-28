Удивительная черепаха: как выглядит уникальный проект, расположенный посреди пруда

В Таиланде спроектировали уникальный комплекс – домики для отдыха в форме черепахи. Кроме сказочной формы проект имеет необычное расположение – посреди дикого пруда.

Особое пространство возвела архитектурная студия Dersyn Studio Co, специализирующаяся на экологических проектах. В комплексе обустроили комфортную кухню, мини-кафе, а также жилые зоны для семейного отдыха.

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Для кровельного материала использовали черепицу. Именно она помогла создать поверхность, похожую на панцирь черепахи.

Сказочное место / Фото contemporist

Местный бамбук был выбран в качестве материала для сайдинга. Свою роль сыграла его способность сгибаться и легкость работы, не требующая использования тяжелой техники.

Прекрасное пространство / Фото contemporist

В дизайне домика также реализуется строительный материал местного ремесленника, который называется Пун-Тум, именно он обеспечивает устойчивую температуру.

Невероятный дизайн / Фото contemporist