Учиться в лучшем здании Скандинавии: как выглядит интерьер обычной школы в Дании – фото
Открытое пространство, свободный интернет и впечатляющая лестница – всем этим ежедневно пользуются ученики одной из датских школ. Здесь все спроектировано для продуктивного развития и интересного досуга детей.
Уникальная школа расположена в Копенгагене, сообщает Royaldesign.
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Для школы выбрали современный дизайн / Фото Royaldesign
Она называется Orestad gymnasium. Здание считают произведением искусства и называют одной из главных достопримечательностей Дании.
Винтовые лестницы задают тон всему интерьеру / Фото Royaldesign
Учебное заведение построили по принципу открытого пространства. Сразу после реализации проекта здание признали лучшим в Скандинавии.
Сердцем школы называют невероятную винтовую лестницу, которая соединила все четыре этажа. Она привлекает взгляд и поражает своей грандиозностью.
Потолок напоминает звездное небо / Фото Royaldesign
Здесь нет традиционных аудиторий. Занятия проходят как бы в одной огромной комнате, занимающей все пространство сооружения.
В Orestad gymnasium учатся старшеклассники. Все они стремятся после окончания школы получить образование в области журналистики.
Ученики сотрудничают в едином пространстве / Фото Royaldesign
Открытое пространство способствует коммуникации. Для того чтобы ученики могли реализовывать свои идеи онлайн, в каждом уголке школы работает беспроводной интернет.
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Внутри и снаружи все создано для нужд детей / Фото Royaldesign
Свободная атмосфера в заведении помогает чувствовать себя комфортно и раскованно. Это способствует творческой реализации учеников.
Согласитесь, приятно учиться среди стильных интерьеров, сидя на разноцветных мягких подушках.
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