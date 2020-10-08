Открытое пространство, свободный интернет и впечатляющая лестница – всем этим ежедневно пользуются ученики одной из датских школ. Здесь все спроектировано для продуктивного развития и интересного досуга детей.

Уникальная школа расположена в Копенгагене, сообщает Royaldesign.

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Для школы выбрали современный дизайн / Фото Royaldesign

Она называется Orestad gymnasium. Здание считают произведением искусства и называют одной из главных достопримечательностей Дании.

Скандинавские страны уделяют огромное внимание и соответствующее финансирование вопросам образования.



Винтовые лестницы задают тон всему интерьеру / Фото Royaldesign

Учебное заведение построили по принципу открытого пространства. Сразу после реализации проекта здание признали лучшим в Скандинавии.

Сердцем школы называют невероятную винтовую лестницу, которая соединила все четыре этажа. Она привлекает взгляд и поражает своей грандиозностью.



Потолок напоминает звездное небо / Фото Royaldesign

Здесь нет традиционных аудиторий. Занятия проходят как бы в одной огромной комнате, занимающей все пространство сооружения.

В Orestad gymnasium учатся старшеклассники. Все они стремятся после окончания школы получить образование в области журналистики.



Ученики сотрудничают в едином пространстве / Фото Royaldesign

Открытое пространство способствует коммуникации. Для того чтобы ученики могли реализовывать свои идеи онлайн, в каждом уголке школы работает беспроводной интернет.

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Внутри и снаружи все создано для нужд детей / Фото Royaldesign

Свободная атмосфера в заведении помогает чувствовать себя комфортно и раскованно. Это способствует творческой реализации учеников.

Согласитесь, приятно учиться среди стильных интерьеров, сидя на разноцветных мягких подушках.

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