Многоразовые салфетки из микрофибры хорошо борются с пылью, но они быстро загрязняются, требуют постоянного стирки и частого обновления. Чтобы сэкономить средства и время, профессиональные клинеры придумывают быстрые способы уборки.

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Влажные салфетки для уборки



Использование влажных салфеток в быту / Фото Pexels

Чтобы поддерживать чистоту в помещении, вам понадобятся:

влажные антибактериальные салфетки для кухни;

ароматизированные салфетки для вытирания пыли с любых поверхностей;

специальные влажные салфетки с антистатическим эффектом против разводов, чтобы протирать поверхности, которые привлекают ворсинки.

Главный лайфхак заключается в простоте их использования: вы добиваетесь желаемого результата без нескольких видов моющих средств и стирки расходных материалов.

Особенно удобно использовать влажные салфетки для уборки кухни. После каждого приготовления пищи, достаточно протереть все поверхности у плиты и забыть об генеральной уборке. Если обмотать салфеткой зубочистку, вы с легкостью очистите труднодоступные места: щель между газовой плитой и столешницей, проемы, оставленные из-за неправильного монтажа тумб или швы между покрытием фартука. Оперативное использование этого способа убережет вас от устаревших капелек жира и липких поверхностей.

Для чего подойдет влажная салфетка на кухне:

кафельная плитка;

кнопки и ручки плиты;

духовка;

микроволновая печь;

фасад холодильника;

фасад мультиварки;

раковина;

столешница;

детский стул;

фасады электрочайника, кофемолки, тостера и другой мелкой техники;

верхние поверхности кухонных шкафчиков (раз в неделю);

скорая помощь для выведения свежих жирных пятен с пола;

жалюзи;

стиральная машина.

Когда не стоит применять влажные салфетки

Производители влажных салфеток уточняют, что использование продукта может повредить алюминиевые изделия, дерево и поверхности, непокрытые лаком. Если вы сомневаетесь, лучше провести тест на небольшом участке изделия и только в случае отсутствия реакции, приступать к мытью. Если поверхность, очищенная салфетками, непосредственно контактирует с пищей – ее нужно дополнительно промыть. Также быстрая чистка противопоказана для посуды и поверхностей для нарезки.