Многоразовые салфетки из микрофибры хорошо борются с пылью, но они быстро загрязняются, требуют постоянного стирки и частого обновления. Чтобы сэкономить средства и время, профессиональные клинеры придумывают быстрые способы уборки.
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Влажные салфетки для уборки
Использование влажных салфеток в быту / Фото Pexels
Чтобы поддерживать чистоту в помещении, вам понадобятся:
- влажные антибактериальные салфетки для кухни;
- ароматизированные салфетки для вытирания пыли с любых поверхностей;
- специальные влажные салфетки с антистатическим эффектом против разводов, чтобы протирать поверхности, которые привлекают ворсинки.
Особенно удобно использовать влажные салфетки для уборки кухни. После каждого приготовления пищи, достаточно протереть все поверхности у плиты и забыть об генеральной уборке. Если обмотать салфеткой зубочистку, вы с легкостью очистите труднодоступные места: щель между газовой плитой и столешницей, проемы, оставленные из-за неправильного монтажа тумб или швы между покрытием фартука. Оперативное использование этого способа убережет вас от устаревших капелек жира и липких поверхностей.
Для чего подойдет влажная салфетка на кухне:
- кафельная плитка;
- кнопки и ручки плиты;
- духовка;
- микроволновая печь;
- фасад холодильника;
- фасад мультиварки;
- раковина;
- столешница;
- детский стул;
- фасады электрочайника, кофемолки, тостера и другой мелкой техники;
- верхние поверхности кухонных шкафчиков (раз в неделю);
- скорая помощь для выведения свежих жирных пятен с пола;
- жалюзи;
- стиральная машина.
Когда не стоит применять влажные салфетки
Производители влажных салфеток уточняют, что использование продукта может повредить алюминиевые изделия, дерево и поверхности, непокрытые лаком. Если вы сомневаетесь, лучше провести тест на небольшом участке изделия и только в случае отсутствия реакции, приступать к мытью. Если поверхность, очищенная салфетками, непосредственно контактирует с пищей – ее нужно дополнительно промыть. Также быстрая чистка противопоказана для посуды и поверхностей для нарезки.