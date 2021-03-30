Как убирать в доме ежемесячно: простой чеклист для каждого
Есть дела по дому, которые можно делать раз в месяц – и ваше жилье будет сиять чистотой. Предлагаем перечень домашних дел, которые нужно делать ежемесячно.
Источник:The Spruce
Обычно эти дела требуют некоторой сосредоточенности и подготовки. Они охватывают уборку неочевидных мест: вентиляторов, верхушек шкафов, зоны под кроватями и тому подобное.
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Протрите люстры и вентиляторы на потолке
Ежемесячно вытирайте пыль из светильников / Фото Svitanok
Обычно эти предметы никто не чистит во время повседневной уборки. А люстры собирают немало пыли, грязи и паутины. Поэтому старайтесь раз в месяц вытирать их тряпкой, а хотя бы раз в год – мыть водой с мылом.
Вентиляционные отверстия
На решетках вентиляционных отверстий собирается немало пыли, жира и грязи. Поэтому снимайте и промывайте их ежемесячно. Если решетки закреплены так, что их невозможно снять – хотя бы тщательно вытирайте их сначала мокрой тряпкой, затем сухой.
Жалюзи
Горизонтальные жалюзи собирают на себя как уличную пыль, так и пыль в помещении. Поэтому обязательно уделяйте внимание их чистоте раз в месяц.
Окна
Конечно, вряд ли вы будете мыть окна каждый месяц. Однако нужно хотя бы регулярно протирать подоконники, рамы, а также стекло, если на нем есть пыль, жирные пятна, разводы и тому подобное.
Пыль в труднодоступных местах
Нужно вытирать пыль под кроватью, и пылесосить шкафы и тумбы / Фото Design-homes
Раз в месяц нужно залезть под кровати, отодвинуть шкафы и тому подобное. Пыль, которая накапливается под ними, нужно регулярно убирать.
Пропылесосьте мебель изнутри
Внутри диванов, шкафчиков, тумб также скапливается пыль, остатки пищи и тому подобное. Поэтому пылесосьте все места, где это возможно.
Чисті стіни
Стены также нужно мыть / Фото Gidpokraske
Да, стены тоже нужно вытирать и мыть время от времени. Особенно это касается стен в ванной комнате, на кухне, в зоне столовой и тому подобное. Вымойте стены, чтобы уничтожить брызги, которые на них попадают.
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Постирайте обшивку диванов и ковры
Сегодня существует множество различных средств, позволяющих легко освежить текстиль в домашних условиях. Если ваши диваны или ковры покрываются пятнами, раз в месяц можно устроить им легкую стирку.
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