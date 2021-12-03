Студия ODDO Architects предлагает свой вариант комфорта и уюта для жителей больших городов. Их проект получил название TH House.

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Жилье представлено в городе Ханой. Это столица Вьетнама, которая может похвастаться своими размерами.

Плотная застройка не преграда для уюта / Фото Dezeen

Участок, на котором удалось разместить дом, имеет размеры всего 4 х 6 метров. Впрочем, благодаря искусной работе дизайнеров ограниченным в площади здесь себя не чувствует никто.

Стекло визуально увеличивает жилье / Фото Dezeen

В пятиэтажном здании есть спальня, гостиная, кухня и другие необходимые для комфортной жизни зоны. Зелень и взаимосвязь позволяют жителям чувствовать себя свободно и просторно.

Все зоны дома приятно удивляют размерами / Фото Dezeen

TH House – это яркий пример того, что при удачной планировке и продуманном подходе уютное жилище мечты можно создать на любом клочке земли мегаполисов.