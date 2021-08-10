Убежать от суеты: старый дом под Киевом стал уютным пространством для работы и отдыха

Несколько лет назад супружеская пара нашла заброшенный дом недалеко от Киева. Тогда они решили, что это идеальный участок и помещения для загородного дома для отдыха. Но в планы супругов вмешалась эпидемия и после ремонта они переехали в обновленное пространство.

Дом окружен уникальным ландшафтом, а его цвета удачно сочетаются с окружающей средой. Соединение с природой стало главным требованием владельцев, поэтому дизайн учел это пожелание. В каждую комнату проникает естественный свет, помогает раскрыть пространство дома.

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Архитекторы перенесли зону столовой / Фото Amazing Architecture

Студия, которая занималась реконструкцией пространства, пересмотрела расположение комнат. В конце концов они переместили гостиную туда, где находится столовая, поскольку это позволяет сразу войти в зону для встреч гостей. Команда добавила закругленные углы и использовали большое количество дуг. Цветовая гамма во всем доме нейтральная и тепла. Так все помещения сливаются в одну композицию, которая вызывает ощущение покоя.

Гостиная



В гостиной отсутствует техника / Фото Amazing Architecture

Первое, что видят посетители дома – 25 асимметричных подвесных светильников, которые рассеивают свет по всей гостиной. Ощущение легкости, созданное верхней частью дизайна, продолжается и на полу. Тонкие металлические ножки помогают сгладить массивную мебель.



В доме много произведений искусства из личной коллекции владельцев / Фото Amazing Architecture

Поскольку это комната для настоящего уединения, здесь совсем нет электроники. В интерьере дома большое внимание уделяется натуральным материалам и фактуре. Половые доски с европейского дуба тщательно отделаны черной смолой, а пол выполнен из качественной древесины. Владелец давно коллекционирует произведения искусства, поэтому дизайнеры использовали это хобби для декора.

Кухня



Минималистичная и сдержанная кухня / Фото Amazing Architecture

Продолжая естественную палитру для кухни использовано мебель из шпона. Техника встроена в фасады, чтобы обеспечить эстетический вид без лишних элементов. Все внимание перетягивает мраморная столешница. Фурнитура и осветительные приборы изготовлены из латуни.

Спальная комната и ванная



В спальне доминируют сдержанные тона / Фото Amazing Architecture

Особый покой считывается в спальной комнате. Большая люстра с теплыми и тактильными материалами соединяют спальню с общей концепции дома. Именно здесь владельцы открыли для себя все преимущества созерцательного образа жизни.



Ванная за стеклянной перегородкой / Фото Amazing Architecture

За стеклянной перегородкой расположена хозяйственная ванна. Как и вся квартира, ванна не только красивая, но и функциональная.

Несмотря на размещение в сельской местности, квартира оснащена всеми необходимыми удобствами, которые гарантируют комфортную жизнь владельцам.

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