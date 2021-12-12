Гардеробная комната помогает позаботиться о любимой одежде и аксессуарах, а также значительно разгрузить весь дом. Еще недавно гардеробную могли позволить себе только владельцы частных домов и просторных квартир. Сейчас есть несколько способов, как это сделать в любом пространстве.

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Функциональный шкаф – это в первую очередь мебель, изготовленная на заказ. Благодаря им даже ограниченное пространство обрадует своей эргономичностью. Идеальный шкаф имеет размер 1,5 х 1,5 метра, а выемка глубиной 220 сантиметров создаст возможность для удобного и практичного расположения вещей.

Отличные детали / Фото unsplash

Из-за разной длины одежды крайне важно, чтобы стеллажи крепились на разной высоте. Высота рубашки, блузки и мини-платья должна быть около 100 сантиметров, а брюк, длинных юбок и пальто – около 150 сантиметров.

Совершенная функциональность / Фото unsplash

Помимо практичных полок и шкафов, не стоит забывать и о функциональных системах организации пространства, таких как ящики, контейнеры, подвесные органайзеры и ажурные корзины. Благодаря им легко упорядочить предметы одежды, не требующие подвешивания на вешалки, а также личное белье и мелкие предметы зимней одежды, такие как шапки, шарфы и перчатки.

Функциональное пространство / Фото unsplash

Еще одним важным моментом этой комнаты является зеркало. Большое зеркальное полотно не только оптически увеличит интерьер, но позволит свободно просматривать и совмещать отдельные предметы одежды друг с другом. В маленькой комнате лучше подойдет большое подвесное зеркало.

Мягкие подножки и пуфы также стильный бестселлер в роскошных интерьерах гардеробов. Благодаря им интерьер приобретает дизайнерскую черту, а вы получите удобное сиденье.