Тысячи банок понадобились для бара в аэропорту Осло: фото впечатляющего экологического интерьера
Бар расположен в новом терминале аэропорта Осло. Его интерьер украсили использоваными стеклянными банками.
Про атмосферный бар в аэропорту Осло сообщает журнал Urdesignmag.
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Стена и потолок образуют единую конструкцию / Фото Urdesignmag
Проект называется Norgesglasset. Имя позаимствовали у стеклянных банок – этот продукт норвежцы уже много лет покупают для солений и маринадов. Такие банки есть в большинстве норвежских домов.
Заведение спроектировала местная компания Snøhetta.
В интерьере использовали более 4000 банок / Фото Urdesignmag
Для интерьера понадобилось более 4000 оригинальных банок Norgesglasset. Все они использованы повторно.
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Некоторые банки подсвечиваются / Фото Urdesignmag
Стеклянным декором украсили потолок и заднюю стену. Площадь заведения составляет 65 квадратных метров.
Все банки использованы повторно / Фото Urdesignmag
Некоторые из банок подсвечиваются изнутри. Они создают интересную игру света и тени. В центре помещения установили стеклянную люстру, тоже полностью с банок Norgesglasset.
Необычный интерьер привлекает посетителей / Фото Urdesignmag
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