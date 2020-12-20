Бар расположен в новом терминале аэропорта Осло. Его интерьер украсили использоваными стеклянными банками.

Про атмосферный бар в аэропорту Осло сообщает журнал Urdesignmag .

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Стена и потолок образуют единую конструкцию / Фото Urdesignmag

Проект называется Norgesglasset. Имя позаимствовали у стеклянных банок – этот продукт норвежцы уже много лет покупают для солений и маринадов. Такие банки есть в большинстве норвежских домов.

Заведение спроектировала местная компания Snøhetta.



В интерьере использовали более 4000 банок / Фото Urdesignmag

Для интерьера понадобилось более 4000 оригинальных банок Norgesglasset. Все они использованы повторно.

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Некоторые банки подсвечиваются / Фото Urdesignmag

Стеклянным декором украсили потолок и заднюю стену. Площадь заведения составляет 65 квадратных метров.



Все банки использованы повторно / Фото Urdesignmag

Некоторые из банок подсвечиваются изнутри. Они создают интересную игру света и тени. В центре помещения установили стеклянную люстру, тоже полностью с банок Norgesglasset.