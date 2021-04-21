Тысячелетние развалины под стеклянным полом в супермаркете привлекли немало внимания среди жителей города. Менеджеры магазина вложили значительные средства в заповедник после того, как его обнаружили во время раскопок.

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Магазин открылся в прошлом году. Между проходами была размещен стеклянный пол , чтобы дать покупателям заглянуть в средневековою историю города , когда они просматривают товар на полках.

Стеклянный пол над тысячелетними руинами / Фото thesun.co.uk

Через одну из панелей покупатели могут увидеть остатки лестницы театра Онгье 18 века . В другой части магазина вы можете заглянуть в затонувший пол , который датируется 11 веком . Арки Лонгфорд-стрит, которые также датируются 18 веком , можно просмотреть в магазине. На прошлой неделе на форуме Reddit, который имеет почти восемь миллионов участников, поделились изображениями экспонатов.

Стеклянный пол над тысячелетними руинами / Фото thesun.co.uk

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Стеклянный пол над тысячелетними руинами / Фото thesun.co.uk