Творим безопасность и уют: какие места в доме самые грязные

Уборка дома – занятие, которое многим не нравится, и оно часто делается из-за необходимости. Этот процесс занимает много времени, однако из-за грязи в дом могут попасть опасные бактерии, которые будут вредить организму. Какие места в доме самые опасные и на что нужно обратить внимание – в нашем материале.

Из-за беспорядков возникает ощущение неуюта в собственном доме: куча грязной посуды на кухне, высыпающаяся из корзины для стирки одежда или маленькие шарики пыли на полу. Однако зная, какие места в доме самые грязные, можно предотвратить распространение хаоса во всем пространстве.

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Большинство из нас уверены, что на кухне мы заботимся о чистоте и гигиене. Так что вы, наверное, удивитесь, что кухня – это место, где больше всего поселятся бактерии и грязь в доме. Губка для мытья посуды – настоящая фабрика бактерий и грязи. После каждого использования промойте горячей водой. Регулярно заменяйте ее на новую.

Дно раковины – это место, где скапливается жир и остатки пищи из тарелок, столовых приборов и кастрюль. Посыпьте раковину содой и залейте небольшим количеством теплой воды. Используйте подготовленную пасту для чистки раковины.

Чистота – залог уюта / Фото pexels

Еще одно излюбленное место грязи – вентиляционная решетка. Снимите решетку и промойте в горячей воде. Затем поместите ее в миску с водой и добавьте таблетку, используемую для посудомоечной машины или любой чистящий порошок.

Уборка каждую неделю сэкономит время / Фото pexels

Гостиная, спальня, детская – это места, где мы проводим большинство времени дома. К примеру, любимое место клещей в доме – матрас. Регулярно пылесосьте матрас и время от времени проводите его домашнюю дезинфекцию.

Комфорт в доме / Фото pexels

Ручки светильников и выключатели – излюбленные места пыли и грязи. Протирайте их раз в неделю влажной тряпкой, а затем продезинфицируйте водой с уксусом.

Безопасность в каждом уголке / Фото pexels

Грязь в вашем доме прячется в местах, которые легко пропустить во время обычной уборки. Поэтому хотя бы раз в месяц стоит делать влажную уборку всего дома, не забывая ни одну щель.