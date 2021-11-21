Недвижимость Вьетнама может приятно порадовать тех, кто хочет поселиться здесь на время. За вполне умеренные средства можно получить в распоряжение уютное здание.
Кстати Сказка посреди итальянских Альп: удивительный дом, влюбляющий видами
Один из подобных проектов представила студия AM House. Традиционный вьетнамский дом имеет все, чтобы обеспечить спокойную и комфортную жизнь.
Прекрасное место для работы / Фото Dezeen
Дом построен прямо на пруду, благодаря чему жителей окружает волшебная аура водоема. В доме есть две спальни, кухня, гостевая комната и несколько функциональных помещений.
Очарование традиционной архитектуры / Фото Dezeen
Уютный дом в тропиках – это невероятная возможность насладиться тихой жизнью и предаться неторопливым и глубоким размышлениям.