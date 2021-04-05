Спальня – место для сна, отдыха, а во время карантина – еще и для работы и учебы. Казалось бы, что это помещение легче всего обустроить: кровать, тумба и мягкий коврик. Но если у Вас однокомнатная квартира, то планированию спальни надо уделить должное внимание, чтобы все необходимое поместилось

Если вы хотите сэкономить на дизайнерах, то эта статья именно для вас. Планирование – главная составляющая для создания функционального и эргономичного помещения. Именно в спальне мы проводим большую часть времени, когда находимся дома, очень важно, чтобы она отвечала всем потребностям человека и имела стильный вид. О недостатках и преимуществах различных типов планировок спальни рассказала в своем инстаграме дизайнер Виктория Алешина.

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Дизайн-проект спальни площадью 16 квадратных метров для молодой девушки. Задачей было сделать максимально уютное, стильное и лаконичное пространство однокомнатной квартиры. Заказчица не хотела разделять эту небольшую комнату на отдельные зоны спальни и гостиной и предпочла только спальни. И это было прекрасным решением. Я всегда "за" решение для комфорта владельцев, а не возможных гостей раз в 100 лет. – отмечает Виктория Алешина.

3 варианта планировки спальни от дизайнера Виктории Алешиной:

Вариант 1. Этот вариант предполагает размещение мебели таким образом, что бы был максимально беспрепятственный проход к балкону. Подход к кровати с обеих сторон, возможность повесить телевизор напротив кровати и уютное рабочее место у окна.

Планирование спальни 16 м2 / Фото инстаграм Виктории Алешиной

Вариант 2. Здесь кровать угловая , подход к постели только с одной стороны . В этом варианте больше свободного пространства (для занятий спортом дома, например). Свободный проход к балкону и рабочее место у окна также продумано.

Планирование спальни 16 м2 / Фото инстаграм Виктории Алешиной

Вариант 3. Этот вариант очень похож на первый, но здесь уже сложнее проход к балкону, пространство вышло более тесное, хотя и с почти такой же расстановкой мебели, как и в первом варианте. Так вышло из-за расположения двери в комнату и на балкон "по диагонали".

Планирование спальни 16 м2 / Фото инстаграм Виктории Алешиной

Финальное п ланирование спальни 16 м2 / Фото инстаграм Виктории Алешиной

Вот как с помощью правильного расположения мебели в комнате создается стильное и эргономичное пространство. В такой комнате отдых и вдохновение гарантирован!

Финальный 3D вариант планировки спальни 16 м2 / Фото инстаграм Виктории Алешиной

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