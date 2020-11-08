Красивый декор необязательно должен быть дорогим. Чтобы освежить вид стен, достаточно их стильно перекрасить. Какой цвет и дизайн выбрать – читайте в нашем материале.

Геометрические или цветочные узоры – очень популярны в 2020 году, отмечает 24 канал.

Читайте также Фанера в интерьере: варианты бюджетной и стильной отделки – фото

Как легко освежить жилье с помощью краски

Смелые черно-белые цвета



Черно-белые цвета всегда остаются стильными / фото: Budmaster

Не бойтесь использовать черный цвет во время ремонта. Помещение не станет темным, если вы уравновесите его белым. Также можно попробовать использовать контраст темного и светлого в мебели, напольном покрытии, подушках и так далее.

Повторение узоров



Геометрические фигуры тоже часто украшают стены современных домов / фото: Homediz

Рефрен одного узора на стенах создаст приятную симфонию цветов. Такой прием используется для подчеркивания стен, и заставляет не отводить взгляд.

Размер узоров



Узоры в форме деревьев обычно делают в спальне или гостиной / фото: Voice

Если вам не нравятся повторение маленьких бабочек или цветов, то стоит подумать о большом рисунке. Так, сегодня популярность набирает один крупный рисунок или узор на однотонной стене, который будет выглядеть точно и красиво.

Образец



Цветы лучше всего подойдут для спальных комнат / фото: Oboev

Цветочные да и вообще ботанические узоры будут самыми популярными в ближайшее время. Такие рисунки хорошо сочетаются со всеми предметами интерьера и декора в гостиной, спальне, ванной комнате, на кухне или даже на фронтовой стене вашего подъезда.

Читайте также: Зонирование помещения: 6 способов как визуально разделить квартиру – фото

Горошек



Сочетание белого и фиолетового в ванной кажется свежим вариантом / фото: Our-interior

Классическим вариантом узора является горошек. Однако не спешите отказываться от этого варианта, ведь горошек не должен быть зеленого цвета. Также круги можно сделать большими чем классические, или наоборот миниатюрными.

Как выбрать цвет

Перед тем как начать красить стены, нужно определиться с цветом. О трендовых сочетаниях, рассказывает 24 канал.

Серый и белый

Такое сочетание цветов является беспроигрышным вариантом. Для того, чтобы помещение не было скучным – для основного цвета возьмите серый, а для акцента – белый.



Можно использовать различные оттенки серого / Фото polygons.pro

Пудровый и золотой

Если вы решили выбрать такое сочетание, то стоит приглушенный пудровый цвет сделать основным. А вот золотым сделать узоры или другие акценты.



Золотым могут быть сделаны акценты на стене / Фото pinterest

Изумрудный и бежевый (белый)

Основным цветом должен быть бежевый или белый. А яркий синевато-зеленый цвет – акцентом.



Изумрудный также прекрасно смотрится с белым / Фото justinterior

Марсала и белый

Оттенок марсала, винный или бордо подойдет для акцентной стены. Также эту стену можно украсить различными коллажами и рамками с фото, главное, не перегрузить ее.



Различные оттенки красного могут стать акцентом / Фото dekoratorium.com.ua

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке