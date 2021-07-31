Если вам трудно понять, какие светильники выбирать, чтобы дополнить пространство и сделать его стильными – эта фотоподборка для вас. Собрали 6 трендовых вариантов для любого стиля интерьеров.
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Тренд на "Пухлик"
Тренды освещения в дизайне / Фото инстаграм tm.light
Такие светильники можно увидеть во многих производителей. Для них характерны пухлые формы, текстурные материалы, гиперболизированные размеры.
Графичность
Тренды освещения в дизайне / Фото инстаграм tm.light
Тонкие линии, простые формы: линия, квадрат, объемные фигуры (шар, куб), а также комбинации этих элементов. Такие светильники становятся управляемыми и легко трансформируются, то есть вы сможете развернуть их в любую нужную сторону.
Гиперболизация
Тренды освещения в дизайне / Фото инстаграм tm.light
Третий интересный тренд. Светильники намеренно выпускаются слишком масштабными, чтобы стать акцентом в помещении. При этом стиль светильников опирается на предыдущие тренды.
Тонкость
Тренды освещения в дизайне / Фото инстаграм tm.light
Минимальные системы освещения, минимизация, мультифункциональность (простота комбинирования собственных систем) и графичность.
Характерный цвет
Тренды освещения в дизайне / Фото инстаграм tm.light
Все чаще производители выпускают цветные светильники. Так они или сливаются с дизайном помещения, или становятся ярким акцентом.
Экологичность
Тренды освещения в дизайне / Фото инстаграм tm.light
Тренд, который ярко проявился в 2021 году. Светильники создаются с экоматериалов: веревка, бамбук, ротанг, дерево. ⠀