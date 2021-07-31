Если вам трудно понять, какие светильники выбирать, чтобы дополнить пространство и сделать его стильными – эта фотоподборка для вас. Собрали 6 трендовых вариантов для любого стиля интерьеров.

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Тренд на "Пухлик"



Тренды освещения в дизайне / Фото инстаграм tm.light

Такие светильники можно увидеть во многих производителей. Для них характерны пухлые формы, текстурные материалы, гиперболизированные размеры.

Графичность

Тренды освещения в дизайне / Фото инстаграм tm.light

Тонкие линии, простые формы: линия, квадрат, объемные фигуры (шар, куб), а также комбинации этих элементов. Такие светильники становятся управляемыми и легко трансформируются, то есть вы сможете развернуть их в любую нужную сторону.

Гиперболизация

Тренды освещения в дизайне / Фото инстаграм tm.light

Третий интересный тренд. Светильники намеренно выпускаются слишком масштабными, чтобы стать акцентом в помещении. При этом стиль светильников опирается на предыдущие тренды.

Тонкость

Тренды освещения в дизайне / Фото инстаграм tm.light

Минимальные системы освещения, минимизация, мультифункциональность (простота комбинирования собственных систем) и графичность.

Характерный цвет

Тренды освещения в дизайне / Фото инстаграм tm.light

Все чаще производители выпускают цветные светильники. Так они или сливаются с дизайном помещения, или становятся ярким акцентом.

Экологичность



Тренды освещения в дизайне / Фото инстаграм tm.light

Тренд, который ярко проявился в 2021 году. Светильники создаются с экоматериалов: веревка, бамбук, ротанг, дерево. ⠀