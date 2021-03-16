Глобальные тренды в интерьере 2021: 7 ключевых изменений
Прошлый год внес коррективы в жизнь людей, а также в дизайн их домов. Рассказываем, что люди меняют в своих домах, чтобы жить и работать из дома было комфортно.
Источник:Home and garden
Образ жизни людей в период пандемии в корне изменился. Дом стал местом для работы и отдыха – в нем проводят и будни, и выходные. Тренды интерьера подстраиваются под такие изменения.
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Использование натурального
Природные материалы на пике популярности / Фото Design-homes
Сегодня на пике популярности натуральное дерево, ткани, живые цветы и вазоны. Натуральные материалы приятные визуально и на ощупь.
Тактильные ткани и предметы
Искусственный мех и различные ткани популярны в интерьере / Фото Ivybush
Когда люди работают дома, им бывает трудно перестроиться на отдых в конце дня. Вещи, приятные на ощупь, возвращают в момент здесь и сейчас. Именно поэтому все больше людей покупают мягкие ткани, уютные пледы, а также мебель из велюра, бархата и так далее.
Хобби в интерьере
Люди начали делать декор своими руками / Фото Roomester
Все чаще владельцы квартир и домов не покупают предметы декора, а делают их сами. В помещениях появляются вышивка, макраме, винтажные предметы, картины и фотографии.
Зоны для работы
Люди начали выделять отдельные места для работы / Фото Roomble
Часто работа из дома поглощала все время людей. Они не могли отдохнуть после рабочего дня, а пространством для выполнения рабочих обязанностей становился весь дом. Поэтому люди начали выделять зоны, где они работают в рабочие часы.
Модульность
Модульная мебель приобретает популярность / Фото Archidea
Сегодня все популярнее становится мебель, которую можно трансформировать под различные нужды. Модульные столы, диваны, кресла, трековые системы освещения – все это создано для удобства жителей.
Домашние технологии
Современная техника облегчает жизнь и дарит свободное время / Фото Future2day
Существует немало способов облегчить жизнь: посудомойки, роботы-пылесосы, увлажнители, очистители воздуха. Теперь эта техника является не роскошью, а способом экономить время и усилия. Дизайнеры также обращают внимание на современную технику. Они пытаются совместить функциональность с красивой "картинкой" в интерьере.
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Размытые границы между домом и улицей
Панорамные окна объединяют пространство дома и улицу / Фото Glavstroy365
Сейчас на пике популярности небольшие домики, в которых часть жизни обитателей происходит на улице. Во дворе устраивают уличные кинотеатры, кухни, зоны для отдыха и тому подобное. Этот эффект усиливают панорамные окна, которые можно открывать и соединять пространство снаружи и внутри.
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