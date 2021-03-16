Прошлый год внес коррективы в жизнь людей, а также в дизайн их домов. Рассказываем, что люди меняют в своих домах, чтобы жить и работать из дома было комфортно.

Образ жизни людей в период пандемии в корне изменился. Дом стал местом для работы и отдыха – в нем проводят и будни, и выходные. Тренды интерьера подстраиваются под такие изменения.

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Использование натурального



Природные материалы на пике популярности / Фото Design-homes

Сегодня на пике популярности натуральное дерево, ткани, живые цветы и вазоны. Натуральные материалы приятные визуально и на ощупь.

Тактильные ткани и предметы



Искусственный мех и различные ткани популярны в интерьере / Фото Ivybush

Когда люди работают дома, им бывает трудно перестроиться на отдых в конце дня. Вещи , приятные на ощупь, возвращают в момент здесь и сейчас. Именно поэтому все больше людей покупают мягкие ткани, уютные пледы, а также мебель из велюра, бархата и так далее.

Хобби в интерьере



Люди начали делать декор своими руками / Фото Roomester

Все чаще владельцы квартир и домов не покупают предметы декора, а делают их сами. В помещениях появляются вышивка, макраме, винтажные предметы, картины и фотографии.

Зоны для работы



Люди начали выделять отдельные места для работы / Фото Roomble

Часто работа из дома поглощала все время людей. Они не могли отдохнуть после рабочего дня, а пространством для выполнения рабочих обязанностей становился весь дом. Поэтому люди начали выделять зоны, где они работают в рабочие часы.

Модульность



Модульная мебель приобретает популярность / Фото Archidea

Сегодня все популярнее становится мебель, которую можно трансформировать под различные нужды. Модульные столы, диваны, кресла, трековые системы освещения – все это создано для удобства жителей.

Домашние технологии



Современная техника облегчает жизнь и дарит свободное время / Фото Future2day

Существует немало способов облегчить жизнь: посудомойки, роботы-пылесосы, увлажнители, очистители воздуха. Теперь эта техника является не роскошью, а способом экономить время и усилия. Дизайнеры также обращают внимание на современную технику. Они пытаются совместить функциональность с красивой "картинкой" в интерьере.

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Размытые границы между домом и улицей



Панорамные окна объединяют пространство дома и улицу / Фото Glavstroy365