Некоторые решения в интерьере смотрятся очень стильно. А вот пользоваться ими оказалось неудобно. Рассказываем, каких ошибок лучше избегать.

Стеклянные столы и зеркальная мебель выглядят великолепно. Однако при пользовании ими возникают неожиданные сложности.

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Стеклянный стол



Стеклянный стол быстро теряет презентабельность / Фото Depositphotos

На поверхности таких столов постоянно остаются разводы от тряпки. Кроме того, владельцы таких столов не смогут избежать царапин и сколов. Такие сколы со временем выглядят неаккуратно и портят общее впечатление от интерьера.

Слишком длинные шторы



Шторы, лежащие на полу, быстро загрязняются / Фото 3ddd

Сейчас дизайнеры все чаще советуют выбирать варианты штор и тюлей, которые ложатся на пол. Действительно, такое решение помогает скрыть неровные окна, некрасивые радиаторы отопления и кривой пол. Однако эти шторы очень быстро загрязняются, особенно если в доме есть дети или домашние животные. Кроме того, слишком длинные шторы крадут пространство и выглядят странно в помещениях, где мебель стоит у окна.

Мойка у окна



Раковины у окна можно часто увидеть на красивых картинках / Фото Inmyroom

Решение мыть посуду и смотреть в окно кажется захватывающим. Такие интерьеры вы неоднократно видели в фильмах. Однако в реальности мойка у окна все время пачкает его: на стекло летят брызги и даже жир.

Кроме того, под окном чаще всего расположена батарея, а под мойкой обычно устанавливают мусорное ведро. Если поставить мусорку возле батареи, в доме будут появляться неприятные запахи.

Также непонятно, как мыть окно. Видимо, придется становиться в раковину.

Грифельная доска



Грифельную доску непросто перекрасить / Фото Ivybush

Очень популярное решение – специальной краской закрашивают стену или ее часть. Затем там можно рисовать мелом, как на школьной доске.

Однако владельцы таких стен рассказывают, что мел во время вытирания разлетается по квартире и добавляет работы при уборке. Кроме того, если вы захотите избавиться от этой краски на стене, это будет непросто – ее сложно перекрасить.

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Зеркальная техника



За зеркальной техникой сложно ухаживать / Фото Dekoriko