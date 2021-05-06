Интерьер санузла всегда хочется сделать интересным и комфортным. Часто дизайнеры используют приемы, что выделяют санузел на фоне остальных помещений. Что осталось, а что стало модным в 2021 году – рассказала дизайнер Ирина Лесюк в своем инстаграме.
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Стены:
- Керамогранит большого формата;
- Бесшовное покрытие стен (микро цемент)
- Реже цветная керамика с мелким орнаментом;
- Естественные цвета.
Стены монохромного цвета, покрытые микро цементом / Фото инстаграм Ирины Лесюк
Смесители:
- Полированная сталь;
- Бронза / никель;
- Черные не теряют своих позиций;
- Белые;
- Скрытого монтажа;
- Можно миксоровать различные материалы.
Сочетание черных смесителей с хромированными деталями / Фото инстаграм Ирины Лесюк
Сантехника:
- Микс различных фабрик (необязательно выбирать все предметы из одной серии);
- Цветная сантехника теряет свою актуальность;
- Белая сантехника – вечная классика;
- Сантехника натуральных оттенков (цвета мрамора, глины, песка).
Отдельностоящая ванна и трап скрытый под деревянными накладками / Фото инстаграм Ирины Лесюк
Полотенцесушитель:
- Узкий вертикальный / горизонтальный или несколько трубок;
- Электрический теплый, встроенной в стену + крючки или рейлинги на стене.
Общие тенденции:
- Душ walk-in;
- Присутствие дерева и натурального камня (например, на рабочем столе);
- Освещение, регулируется димером;
- Композиционный центр напротив входа;
- Обязательное наличие окна, если это частный дом;
- Чем больше площадь санузла, тем лучше (от 5 до 20 квадратных метров);
- Ванная – не как ванна, а как жилая комната (с картинами, книгами, креслом).