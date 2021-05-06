Интерьер санузла всегда хочется сделать интересным и комфортным. Часто дизайнеры используют приемы, что выделяют санузел на фоне остальных помещений. Что осталось, а что стало модным в 2021 году – рассказала дизайнер Ирина Лесюк в своем инстаграме.

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Стены:

  • Керамогранит большого формата;
  • Бесшовное покрытие стен (микро цемент)
  • Реже цветная керамика с мелким орнаментом;
  • Естественные цвета.

санузел

Стены монохромного цвета, покрытые микро цементом / Фото инстаграм Ирины Лесюк

Смесители:

  • Полированная сталь;
  • Бронза / никель;
  • Черные не теряют своих позиций;
  • Белые;
  • Скрытого монтажа;
  • Можно миксоровать различные материалы.

санузел

Сочетание черных смесителей с хромированными деталями / Фото инстаграм Ирины Лесюк

Сантехника:

  • Микс различных фабрик (необязательно выбирать все предметы из одной серии);
  • Цветная сантехника теряет свою актуальность;
  • Белая сантехника – вечная классика;
  • Сантехника натуральных оттенков (цвета мрамора, глины, песка).

санузел

Отдельностоящая ванна и трап скрытый под деревянными накладками / Фото инстаграм Ирины Лесюк

Полотенцесушитель:

  • Узкий вертикальный / горизонтальный или несколько трубок;
  • Электрический теплый, встроенной в стену + крючки или рейлинги на стене.

Общие тенденции:

  • Душ walk-in;
  • Присутствие дерева и натурального камня (например, на рабочем столе);
  • Освещение, регулируется димером;
  • Композиционный центр напротив входа;
  • Обязательное наличие окна, если это частный дом;
  • Чем больше площадь санузла, тем лучше (от 5 до 20 квадратных метров);
  • Ванная – не как ванна, а как жилая комната (с картинами, книгами, креслом).