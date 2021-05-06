Интерьер санузла всегда хочется сделать интересным и комфортным. Часто дизайнеры используют приемы, что выделяют санузел на фоне остальных помещений. Что осталось, а что стало модным в 2021 году – рассказала дизайнер Ирина Лесюк в своем инстаграме.

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Стены:

Керамогранит большого формата;

Бесшовное покрытие стен (микро цемент)

Реже цветная керамика с мелким орнаментом;

Естественные цвета.

Стены монохромного цвета, покрытые микро цементом / Фото инстаграм Ирины Лесюк

Смесители:

Полированная сталь;

Бронза / никель;

Черные не теряют своих позиций;

Белые;

Скрытого монтажа;

Можно миксоровать различные материалы .

Сочетание черных смесителей с хромированными деталями / Фото инстаграм Ирины Лесюк

Сантехника:

Микс различных фабрик (необязательно выбирать все предметы из одной серии);

Цветная сантехника теряет свою актуальность;

Белая сантехника – вечная классика;

Сантехника натуральных оттенков (цвета мрамора, глины, песка).

Отдельностоящая ванна и трап скрытый под деревянными накладками / Фото инстаграм Ирины Лесюк

Полотенцесушитель:

Узкий вертикальный / горизонтальный или несколько трубок;

Электрический теплый, встроенной в стену + крючки или рейлинги на стене.

Общие тенденции: