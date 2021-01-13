Черные кухни, как можно больше самовыражения и постмодернизм в каждой квартире – таким видят интерьеры будущего художники и дизайнеры. Рассказываем, что будет в моде в новом году.

Прошлый год принес немало неожиданностей и разочарований людям. Он повлиял на все сферы жизни, в том числе и на дизайн. Журнал Clever спросил экспертов о том, какими будут тренды дизайна в 2021 году.

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Радость



Современные интерьеры должны дарить владельцам приятные эмоции / Фото ReHouz

Да, вам не показалось. Прошлый год лишил людей привычных радостей: путешествий, встреч с близкими, объятий. Мы вынуждены были большую часть времени проводить в своих квартирах.

Поэтому дизайнеры предлагают научиться праздновать жизнь дома. Выбирайте яркие цвета, комбинируйте их на свой вкус. Забудьте о классических и скучных сочетаниях – делайте то, что хочется именно вам.

Квартиры стали для людей и офисами, и местом для отдыха – теперь требования к их функциональности сильно изменились.

Волнистые формы



Неправильные линии приближают нас к природе / Фото Kot-na-divane

Пришли на смену строгим линиям. Волнистые формы является органичнее, чем прямые. Они возвращают нас к природе и творчеству.

Сегодня дизайнеры делают искривленные диваны, чашки, зеркала, ковры и тому подобное. Такие линии называют биофильными.

Прозрачность и натуральность



В моде натуральные материалы / Фото Berkem

Потребители хотят знать, из чего изготовлена их мебель и отделочные материалы. Это бросает вызов брендам.

Теперь популярностью пользуется не только органическая пища, но и экологические вещи в домах. Люди выбирают натуральный камень, дерево, бетон, а также вещи, сделанные из переработанного сырья.

Черные кухни



Стильная черная кухня / Фото Design-homes

Все больше дизайнеров отказываются от классических светлых вариантов. Бренды создают стильные черные шкафы. Такие кухни визуально выделяются на фоне остальной мебели.

Особенно популярно устанавливать такие кухни в открытых пространствах и квартирах-студиях. Тогда зона для приготовления пищи четко отделена от гостиной.

Персонализация и самовыражение



Каждый уголок помещения можно украсить на свой вкус / Фото Okna-dom

Люди во время карантина неделями находились в своих домах, носили один спортивный костюм и не видели мира снаружи. Однако такой образ жизни быстро надоедает, и пространство вокруг хочется менять.

Поэтому мы начинаем искать способы показать свою личность в каждом уголке помещения. Это проявляется в том, как мы украшаем свое место для видеоконференций, где ставим рабочий стол, как формируем зону для отдыха после рабочего дня.

Постмодернизм



Постмодернизм в интерьере / Фото ReHouz

Все больше художников снова вернулись к стилю, популярному в 70-е годы прошлого века. Постмодернизм является реакцией на суровую официальность и строгие формы.

Этот стиль проявляется в игривых линиях и цветах, арках, искаженных пропорциях, колоннах, насыщенных оттенках.