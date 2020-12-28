Журнал Dezeen сообщает, каким стал интерьер в 2020 году. Пандемия коронавируса повлияла не только на публичные пространства, но и на квартиры и частные дома.

Об особенностях современных интерьеров сообщает журнал Dezeen .

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Шторы вместо стен



Квартира в Киеве со шторами-перегородками / Фото Dezeen

Многие архитекторы начали разделять пространство шторами. Это экономит место и позволяет при необходимости соединить все помещения в одну зону.

Примером такого интерьера стала квартира в Киеве, вошедшая в десятку лучших в 2020 году. В ней дизайнеры заменили стены на кобальтово-синие шторы.



Шторы разделяют пространство на функциональные зоны / Фото Dezeen

Фанера и ОСБ плита

Все больше интерьеров отделывают этими простыми материалами. Ранее их использовали только для черновых работ. Теперь фанерой и стружечной плитой обшивают стены, потолок и пол, а еще – делают из них мебель и перегородки.



В современных интерьерах можно увидеть стены, покрытые фанерой / Фото Dezeen

Архитекторы и дизайнеры оценили эстетические качества и низкую стоимость такой отделки.

Деревенский стиль



Дом в сельской местности с простым интерьером / Фото Dezeen

В период пандемии Covid-19 и тотального локдауна во многих странах люди хотят иметь дом в сельской местности. Ведь там меньше ощущается карантин.



Интерьеры становятся проще и понятнее / Фото Dezeen

Многие начали стремиться к простому сельскому стилю в своих домах. В таком помещении можно найти покой и уют.

Домашний кинотеатр

Во время пандемии коронавируса попасть в кинотеатр стало сложно. Поэтому архитекторы, которые любят кино, начали делать проекты, напоминающие сцены из любимых фильмов.



Интерьер, который напоминает кадр из фильма / Фото Dezeen

Также популярными стали варианты домашних кинотеатров: в домах делают отдельные комнаты, большие экраны, стереосистемы для просмотра кинолент дома.

Нестандартные ванные комнаты

Обычных ванных комнат оказалось мало для архитекторов. Теперь они проектируют нетрадиционные помещения для купания.



Архитекторы и дизайнеры отказываются от стандартных ванных комнат / Фото Dezeen

В современных интерьерах можно встретить ванну на чердаке, а также ванны в спальнях. Популярными стали ванны за стеклом, или же комнаты для водных процедур с панорамными окнами и красивыми пейзажами.

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Социальная дистанция и безопасность

Один из наиболее характерных трендов уходящего года. Пандемия заставила заведения общепита делать больше мест для сидения на свежем воздухе. Также в моде перегородки и даже отдельные "пузыри", в которых можно безопасно принимать пищу.



Пример организации безопасного публичного пространства / Фото Dezeen

Архитекторы предполагают, что дома будущего будут оборудованы мощными системами фильтрации воздуха для того, чтобы противодействовать вирусам.