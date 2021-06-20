При разработке палитры, разработчики стремились найти и воспроизвести концепт возвращения домой. За это время студия провела собственное исследование, в ходе которого выяснилось, что архитектура и интерьеры, тяготеющие к природе больше ассоциируются с домом.

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Так команда начала искать теплые и комфортные оттенки, которые передают материальность природы.



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex

Новые цвета стали продолжением палитры, выпущенной в 2019 году. Предыдущая версия была сосредоточена на белых тонах и структуре дерева. На этот раз разработчики решили пойти дальше и предоставить коллекции большей глубины.

Дополнение, анонсированные в 2021 году, не ограничиваются обычным естественным зеленым и нейтральными оттенками. Каждый цвет основан на разнообразии и богатстве австралийских пейзажей: от оттенков пустыне до нежных нюдових тонов, которые можно увидеть на пляжах.



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex

Палитра подчеркивает теплоту помещения с помощью смелых цветовых акцентов. Чтобы уравновесить их, разработчики предложили и мягкие тона, которые подходят для оформления большой площади.



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex

Зеленые приглушенные цвета призваны уменьшить яркость помещения. Разработчики предлагают использовать их точечно. Лучше всего применять цвет в паре с бледным деревом или светлыми оттенками.



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex

Пигменты удачно комбинируются с природными материалами, в частности деревом. В результате получаются гармоничные и сдержанные помещения, где чувствуется максимальное ощущение покоя.



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex



Трендовые цвета 2021: как использовать в интерьере / Фото Laminex