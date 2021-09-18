Тренд тиктока, который нужно попробовать: почему стоит поставить эвкалипт в душе – инструкция

18 сентября 2021 , 20:30
Читати новину українською

Источник:

Idealhome

Ванная комната – это пространство, которое должно способствовать расслаблению, отдыху и комфорту. Существует простой и бюджетный способ освежить интерьер в этой части дома.

В последнее время можно наблюдать за новой тенденцией в интерьере, которую массово распространяют в социальной сети ТикТок. Пользователи подвешивают эвкалипт под душем, чтобы в ванной комнате было ощущение спа-салона.

Читайте Романтика и свежесть: главные особенности стиля прованс

Эвкалипт в ванной комнате – это не только украшение интерьера, он приносит немало пользы для организму.

Замечательная идея / Фото Еtsy

Если подвесить веточку эвкалипта рядом с душем, то пара от горячей воды поможет высвободить эфирные масла из листьев растения. Это идеально подходит для осени и зимы, когда больше распространяются простудные заболевания.

Спа в вашей ванной / Фото Еtsy

Вання – это прекрасное место для проведения ароматерапии. Исследование показало, что вдыхание воздуха, наполненного эвкалиптовым маслом, также может значительно снизить артериальное давление.

Умиротворяющая атмосфера / Фото Еtsy

Декорирование эвкалиптом принесет интерьеру ванной комнаты нотку роскоши и создаст успокаивающую спа-атмосферу.

Как украсить душ эвкалиптом – детальное видео:

@vibeswithvictoria123

Spa Shower Upgrades #tipsandtricks #aromatherapy #spavibes #eucalyptus

♬ Send Me on My Way - Guy Meets Girl

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська